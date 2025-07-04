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«Фламенго» объявил о переходе футболиста Жерсона в «Зенит»

Трансфер обошелся петербургскому клубу в €25 млн.

Источник: Reuters

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Жерсон продолжит карьеру в петербургском футбольном клубе «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба бразильского «Фламенго», за который выступал игрок.

«Трудовой договор Жерсона был расторгнут в эту пятницу. Сумма в размере €25 млн была внесена “Зенитом” из Санкт-Петербурга. “Фламенго” благодарит спортсмена за время в команде и желает ему успехов в карьере», — говорится в заявлении «Фламенго».

Жерсону 28 лет, он выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года и являлся капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с «Фламенго» он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019).