Московская доминация: как прошел Братский кубок-2025

В столице завершился Братский кубок — товарищеский турнир, ставший для российских клубов важным этапом подготовки к сезону. ЦСКА и «Динамо» провели по два матча против сербских «Партизана» и «ОФК Белград». Формат сохранился с прошлого года: трофей доставался не отдельному коллективу, а той стране, чьи представители набрали больше очков. Поэтому турнир состоял из четырех матчей, а команды из одной страны не играли друг с другом. Каждая встреча проходила в традиционном формате (два тайма по 45 минут), победа в основное время премировалась тремя очками. В случае победы в серии пенальти коллектив получал два балла, за поражение по пенальти — одно. Все четыре встречи закончились победами российских команд, а общий счет противостояния оказался 14:4. Итоговая таблица турнира зафиксировала равенство очков между московскими клубами, но если рассматривать результаты по отдельности, то бело-голубые выступили лучше благодаря разнице мячей.
Синхронные победы
Армейцы начали турнир с победы: голы забили Кирилл Глебов (15'), Угрешич (57', автогол) и Матвей Кисляк (61'). «Партизан» ответил лишь точным ударом Милана Рогановича (25').
Фабио Челестини опробовал новую схему 4−3−3, ЦСКА активно прессинговал соперника, но не всегда успешно. Игра получилась открытой, но армейцы стали стабильно создавать опасные моменты только после перерыва. Это отметил и главный тренер после финального свистка.
— Мне не понравилось давление, которое мы оказывали на соперника в первом тайме. Это может быть связано с усталостью игроков из-за наших сборов. Также было мало движения впереди, поэтому мы не особо контролировали пространство, которое получали между линиями. В первом тайме было всего несколько моментов. Второй тайм мне понравился намного больше по качеству игры, к тому же мы смогли еще забить. Так что второй тайм в атаке мне понравился, — приводит слова Фабио Челестини пресс-служба ЦСКА.
В дебютном матче бело-голубые добились разгромного результата над «ОФК Белград». «Динамо» доминировало, а победу принесли голы Осипенко (8'), Гладышева (21'), Гагнидзе (83') и Скопинцева (85'). Валерий Карпин решил использовать два разных состава в каждом из таймов. С первых минут вышли футболисты, которых тренер видит основными, а после перерыва практику получили молодые игроки. «Динамо» создавало много моментов, и счет должен был стать разгромным еще по ходу первого тайма, но реализация страдала. Добить соперника удалось только в самом конце. Особым событием стало прощание бело-голубых с Кириллом Панченко. Первый тайм нападающий провел на фанатской трибуне, а на 90-й минуте вышел на поле.
Эксперименты и победы
В заключительной встрече армейцы закрепили успех, победив «ОФК Белград». Голы забили Дивеев (6'), Обляков (22'), Мусаев (25') и Глебов (57'). «ОФК» сократил разницу лишь в концовке благодаря голам Кабича (70') и Пантовича (89'). На этот раз старт матча оказался намного более удачным для ЦСКА. Команде Челестини удалось вжать сербов в их штрафную и реализовать игровое преимущество. Игроки намного лучше выполняли тренерскую установку, и Фабио отметил прогресс футболистов.
— На самом деле команда первые 60 минут играла очень хорошо. Я их даже в перерыве поздравил с тем, что они молодцы, всё правильно сделали. Потому что мы это тренировали всю неделю, и они воплотили в жизнь наши наработки. Отношение к игре было очень хорошее, поэтому я был очень доволен, — подчеркнул швейцарский специалист.
Концовка встречи получилась яркой. Арбитр назначил два пенальти за четыре минуты. Сербы свой удар реализовали на 89-й минуте, а после этого Алеррандро не забил с 11-метровой отметки и позволил ОФК избежать разгрома.
Команда Карпина также выиграла свой второй матч на турнире. Победа над «Партизаном» состоялась благодаря голам Макарова (6'), Фомина (60') и Степанова (78'). В составе гостей точным ударом отметился Милошевич (20'). Главный тренер сделал три изменения в стартовом составе и выделил больше времени основному составу. В этот раз массовые замены с выходом молодых игроков произошли по истечении часа игры.
Бело-голубым удалось быстро выйти вперед, но после этого «Партизан» выровнял игру. Команды обменялись голами после обрезов возле своей штрафной (сначала потерял мяч Фомин, а затем Даниил сам совершил отбор и забил), а молодые футболисты снова были лучше соперника на своем отрезке матча. Помог гол Владислава Степанова — 16-летний футболист до этого провел всего 27 минут в составе «Динамо-2». Остальные выходы на поле — в молодежных первенствах. За 10 минут до конца игры «Динамо» представило еще одного новичка. Ивану Сергееву вручили футболку клуба прямо на стадионе.
Самыми результативными игроками Братского кубка стали Кирилл Глебов (два гола), Иван Обляков и Дмитрий Скопинцев (у обоих 1+1).
Российские клубы уверенно переиграли гостей из Сербии, продемонстрировав как мастерство опытных игроков, так и потенциал молодежи. Остается ждать, смогут ли московские команды перенести эту уверенность в официальные турниры — первые ответы мы получим уже совсем скоро.
Для ЦСКА сезон начнется с матча за Суперкубок против «Краснодара» 12 июля, а «Динамо» откроет сезон РПЛ встречей с «Балтикой» 18 июля.
Михаил Ласкин