Московская доминация: как прошел Братский кубок-2025

В столице завершился Братский кубок — товарищеский турнир, ставший для российских клубов важным этапом подготовки к сезону. ЦСКА и «Динамо» провели по два матча против сербских «Партизана» и «ОФК Белград». Формат сохранился с прошлого года: трофей доставался не отдельному коллективу, а той стране, чьи представители набрали больше очков. Поэтому турнир состоял из четырех матчей, а команды из одной страны не играли друг с другом. Каждая встреча проходила в традиционном формате (два тайма по 45 минут), победа в основное время премировалась тремя очками. В случае победы в серии пенальти коллектив получал два балла, за поражение по пенальти — одно. Все четыре встречи закончились победами российских команд, а общий счет противостояния оказался 14:4. Итоговая таблица турнира зафиксировала равенство очков между московскими клубами, но если рассматривать результаты по отдельности, то бело-голубые выступили лучше благодаря разнице мячей.