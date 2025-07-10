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«Спартак» предложил Флапу 3-летний контракт, футболист готов ехать в Россию

Как стало известно «СЭ», «Спартак» действительно сделал предложение по полузащитнику «Твенте» Мишелу Флапу.

Источник: AP 2024

Игроку был предложен контракт сроком на 3 года. Сам футболист согласен на переход в российский клуб. Агент Натан Ван Кооперен, у которого очень хорошие отношения со «Спартаком», работает над тем, чтобы сделка с «Твенте» состоялась.

Ранее De Telegraaf сообщил, что «Спартак» сделал предложение по Флапу размером 3,5 миллиона евро.

Флап выступает за «Твенте» с 2021 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 результативными передачами. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до июня 2026 года.