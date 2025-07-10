«Спартак» предложил Флапу 3-летний контракт, футболист готов ехать в Россию

Игроку был предложен контракт сроком на 3 года. Сам футболист согласен на переход в российский клуб. Агент Натан Ван Кооперен, у которого очень хорошие отношения со «Спартаком», работает над тем, чтобы сделка с «Твенте» состоялась.
Ранее De Telegraaf сообщил, что «Спартак» сделал предложение по Флапу размером 3,5 миллиона евро.
Флап выступает за «Твенте» с 2021 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 50 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 10 результативными передачами. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до июня 2026 года.