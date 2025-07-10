Суд взыскал с «Крыльев Советов» более 900 миллионов рублей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» взыскал более 923 миллионов рублей с самарского футбольного клуба «Крылья Советов», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в четверг отказал ответчику в отложении разбирательства для завершения переговоров о мирном урегулировании спора. По словам представителя ответчика, клуб готов к заключению мирового соглашения с условием погашения долга до конца 2026 года, но истец настаивает на погашении в текущем году.
Как пояснили представители сторон, долг возник по двум кредитным договорам, которые «Крылья Советов» ранее заключили с Новикомбанком, подконтрольным «Ростеху». В 2016 году права кредитора по договорам цессии перешли к истцу. Представитель «РТ-Капитала» в суде сообщил, что накануне заседания клуб в счет погашения долга перечислил 10 миллионов рублей.
В «Ростехе» ранее заявляли, что настроены конструктивно, а у ответчика сохраняются все возможности для урегулирования спора. В частности, ответчик может заключить мировое соглашение при предоставлении либо поручительства от Самарской области, либо банковской гарантии, либо же залога ликвидных объектов недвижимости области.
Иск поступил в суд в январе. Компания-истец тогда на своем сайте сообщила, что требует от клуба вернуть долг. Отмечалось, что срок погашения задолженности истек еще в 2016 году, при этом сама компания предпринимала усилия для развития клуба и его дальнейшего участия в национальных турнирах.
Истец сообщал, что «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, поэтому обратились в «Ростех» за кредитной помощью, и «с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях». Однако, поскольку клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, «принято решение о взыскании задолженности… в судебном порядке», говорилось в заявлении компании.
Комментируя подачу иска, вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев заявил тогда, что он не скажется на лицензировании клуба на сезон 2025−2026 годов. На следующий день стало известно, что Яковлев избран председателем совета директоров «Крыльев Советов». В конце января он сообщил, что клуб частично погасил задолженность перед «РТ-Капиталом» в размере 100 миллионов рублей.