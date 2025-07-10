Суд взыскал с «Крыльев Советов» более 900 миллионов рублей

Истец сообщал, что «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, поэтому обратились в «Ростех» за кредитной помощью, и «с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях». Однако, поскольку клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, «принято решение о взыскании задолженности… в судебном порядке», говорилось в заявлении компании.