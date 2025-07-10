«Ты не должен хотеть в Россию»: в Нидерландах критикуют игрока за переговоры со «Спартаком»

«Во-первых, как человек ты действительно не должен хотеть работать в России. Во-вторых, я думаю, что “Твенте” будет лучше его оставить. Он слишком важное звено в команде. Но если деньги манят…» — -указал один из фанатов.
«Этого не может быть. Если это правда, Влап полностью разочаровал…» — указал другой болельщик.
До этого в СМИ появилась информация, что стороны близки к согласованию полноценного трансфера игра. «Спартак» заплатила за Влапа €4 млн. В минувшем сезоне на счету атакующего полузащитника 50 матчей во всех турнирах, в которых он записал на свой счет семь голов и отдал десять результативных передач.
Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.