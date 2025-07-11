«Вы там серьёзно?!» «Урал» отреагировал на решение вернуть «Оренбург» в РПЛ

«Оренбург» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на предпоследнем, 15-м месте. Команда набрала 19 очков за 30 матчей. «Урал» в минувшем сезоне занял четвёртое место в Первой лиге, однако не сумел преодолеть стыковые матчи за право выйти в РПЛ по спортивному принципу.