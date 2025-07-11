Глава РПЛ Алаев прокомментировал включение «Оренбурга» в состав участников нового сезона

«Сегодня бюро Исполкома РФС приняло решение о включении ФК “Оренбург” в число участников сезона Российской Премьер-Лиги.



Основополагающий принцип Лиги — соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, так как такой формат оказывал бы недопустимо сильное негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России.



Основываясь на этой согласованной позиции, бюро Исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учетом множества обстоятельств.



“Оренбург” прежде получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в Лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей “Оренбурга” и сезона в целом.



Состав участников определен, теперь мы все очень ждем начала чемпионата и настоящего футбола, по которому все успели соскучиться», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.