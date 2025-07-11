С 16-й командой определились: «Оренбург» займет место «Торпедо» в РПЛ и Кубке России

По итогам заседания бюро исполкома РФС стало известно, что «Торпедо» сможет принять участие в новом сезоне первой лиги. Впрочем, такое решение автозаводцев не сильно радует. Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца черно-белых Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Оренбург» заменит московский клуб в РПЛ в сезоне-2025/26 следующим образом. «Добавление “Оренбурга” в РПЛ — неспортивное решение. Если “Оренбург” считает, что он по-спортивному попал в РПЛ и все хорошо, то бог ему судья», — сказал Алешкин «СЭ».