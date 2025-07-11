С 16-й командой определились: «Оренбург» займет место «Торпедо» в РПЛ и Кубке России

«Оренбург» заменит московское «Торпедо» в сезоне-2025/26 РПЛ. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Автозаводцы же отправятся в первую лигу.
Теперь официально
В пятницу, 11 июля, бюро исполкома РФС утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона РПЛ. Решение было принято единогласно, хотя не все члены приняли участие в заседании.
По словам президента РПЛ Александра Алаева, это «общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России».
На фоне новостей про возвращение «Оренбурга» в РПЛ у пресс-службы «Урала» возникли вопросы.
«Вы там серьезно?!» — говорится в сообщении в Telegram-канале екатеринбуржцев.
Ранее по этому поводу в интервью «СЭ» возмущался и президент «Урала» Григорий Иванов. «В честь чего в лиге должен быть “Оренбург”? С какого бока? Если “Торпедо” отстранено из-за нарушений в ФНЛ, то почему должен в РПЛ быть “Оренбург”, а не “Урал”? Почему так? Мы готовы играть в РПЛ», — заявил функционер.
Однако к мнению екатеринбуржцев не прислушались и выбрали «Оренбург». Также команда вместо «Торпедо» попадет в группу «Зенита» в Кубке России.
«Торпедо» сыграет в первой лиге
Накануне КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ «за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях» и оштрафовал клуб на 5 миллионов рублей.
Кроме того, отстранены от любой связанной с футболом деятельности генеральный директор клуба Валерий Скородумов на десять лет и владелец Леонид Соболев — на пять. На данный момент они находятся в СИЗО.
По итогам заседания бюро исполкома РФС стало известно, что «Торпедо» сможет принять участие в новом сезоне первой лиги. Впрочем, такое решение автозаводцев не сильно радует. Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы совладельца черно-белых Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Оренбург» заменит московский клуб в РПЛ в сезоне-2025/26 следующим образом. «Добавление “Оренбурга” в РПЛ — неспортивное решение. Если “Оренбург” считает, что он по-спортивному попал в РПЛ и все хорошо, то бог ему судья», — сказал Алешкин «СЭ».
Слишкович говорил о чудесах
По итогам сезона-2024/25 «Урал» забрался на четвертую строчку в первой лиге, но в стыковых матчах за выход в РПЛ уступил «Ахмату» (2:1, 0:2). Вторым в первой лиге было «Торпедо», а третьим — не получивший лицензию для участия в премьер-лиге «Черноморец». Новороссийцы остались без стыков, а ставший пятым «Сочи» победил в них «Пари НН» (1:2, 3:1). При этом нижегородцы позже сохранили место в РПЛ решением бюро исполкома РФС после исключения «Химок».
«Оренбург» занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и напрямую вылетел в ФНЛ. Главным тренером команды является Владимир Слишкович, ранее работавший в московском «Спартаке».
Интересно, что еще в конце марта боснийский специалист с надеждой отвечал на вопрос о шансах «Оренбурга» остаться в РПЛ.
«Нет такого слова “невозможно”. Возможно. Мы работаем и стараемся. Я это повторяю ребятам… Хочу, чтобы я и ребята верили до конца. Чудеса в футболе бывают. Можно попробовать, это бесплатно, мы ничего не теряем», — говорил он журналистам.