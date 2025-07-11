В РФС рассказали, почему вернули в РПЛ «Оренбург», а не «Урал»

«Сегодня состоялось очное бюро исполкома РФС, на котором обсуждали следующие вопросы: исключение “Торпедо”, рассмотрение вопроса о том, что делать с участниками чемпионата России. Мы руководствовались положениями регламента. Соответственно, пунктами 4, 5, 6. Исполком исходил из следующей логики: сохранение максимального числа участников — 16. Все члены исполкома это поддержали. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ, которая заняла наивысшее место. Было принято решение о включении “Оренбурга” в состав чемпионата. Де-факто везде, где было написано “Торпедо”, надо читать “Оренбург”, и наоборот. Приоритет был у клуба, выступавшего в прошлом сезоне в РПЛ. “Урал” — участник стыковых матчей, но их не прошёл», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.