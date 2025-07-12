Поэт Шаганов подумает над текстом песни о футбольном клубе «Торпедо» в исполнении «Любэ»

«Прекрасная идея. Сяду за письменный стол и поэтическим словом отражу, образы созрели, — сказал Шаганов. — Вчера был обескуражен этим событием. Наложить слова на песню? Может, [солисту группы “Любэ” Николаю] Расторгуеву сообщу, он же болельщик “Торпедо”. Не зря в той песне “Улочки московские” звучит рефрен “Торпедо-Москва”. Наш продюсер Игорь Матвиенко тогда говорил, давайте это будет “Спартак, чемпион”, мол за них больше болеют. Я ему говорю, Игорь, дорогой, какой “Спартак”? Сочинение песни — процесс не двухсекундный, но в любом случае идея благая».