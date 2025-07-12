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Поэт Шаганов подумает над текстом песни о футбольном клубе «Торпедо» в исполнении «Любэ»

Московский клуб был исключен из РПЛ за попытку организации договорных матчей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поэт-песенник Александр Шаганов может написать текст для песни о футбольном клубе «Торпедо», за который он болеет, после исключения команды из Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг прошло заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), по итогам которого московское «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей.

«Прекрасная идея. Сяду за письменный стол и поэтическим словом отражу, образы созрели, — сказал Шаганов. — Вчера был обескуражен этим событием. Наложить слова на песню? Может, [солисту группы “Любэ” Николаю] Расторгуеву сообщу, он же болельщик “Торпедо”. Не зря в той песне “Улочки московские” звучит рефрен “Торпедо-Москва”. Наш продюсер Игорь Матвиенко тогда говорил, давайте это будет “Спартак, чемпион”, мол за них больше болеют. Я ему говорю, Игорь, дорогой, какой “Спартак”? Сочинение песни — процесс не двухсекундный, но в любом случае идея благая».

Шаганов согласился с тем, что у нынешнего «Торпедо» слабое руководство.

«Оптимальный вариант был, когда директором клуба была Елена Еленцева. Было единение поля и трибун, материнская забота, ее потом загнали в темный лес. По факту сегодняшнее руководство довело клуб до такого состояния. По идее, и город должен сказать свое веское слово в плане ситуации с клубом», — отметил поэт.