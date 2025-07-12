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ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России

Встреча завершилась со счетом 1:0. «Армейцы» выиграли восьмой Суперкубок в своей истории, рекорд по числу побед удерживает «Зенит» — девять.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Единственный гол забил Игорь Дивеев (48-я минута).

На 89-й минуте красную карточку за пощечину сопернику получил форвард «Краснодара» Мозес Кобнан.

ЦСКА в 13-й раз играл в матче за Суперкубок России, армейцы выиграли свой восьмой трофей. Рекорд по числу побед удерживает петербургский «Зенит» (девять).

«Краснодар» боролся за трофей во второй раз, в прошлом году краснодарская команда в Волгограде уступила «Зениту» (2:4).

«Краснодар» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России, ЦСКА — «Фонбет» — Кубок России.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В первом туре «Краснодар» 20 июля сыграет в Казани с «Пари НН», а ЦСКА на следующий день в гостях встретится с «Оренбургом».

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Суперкубок России, Финал
12.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
ЦСКА
Игорь Дивеев
(Виллиан Роша)
48′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
90′
20
Джованни Гонсалес
67′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
67′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
89′
53
Александр Черников
66′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
78′
8
Данила Козлов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
18′
4
Виллиан Роша
31
Матвей Кисляк
8
Артем Шуманский
79′
21
Аббосбек Файзуллаев
3
Данил Круговой
65′
20
Секу Койта
17
Кирилл Глебов
83′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
11
Тамерлан Мусаев
79′
9
Алеррандро
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
3
3
Угловые
9
4
Фолы
11
12
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти