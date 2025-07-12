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ЦСКА сократил до минимума отставание от «Спартака» по числу трофеев за всю историю

Сегодня, 12 июля, ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв «Краснодар» в Казани со счетом 1:0.

Источник: Sport24

ЦСКА выиграл 37-й трофей в своей истории (с учетом советского периода). Больше трофеев среди российских клубов за всю историю завоевал только «Спартак» — 38.

Третье место поэтому показателю занимает «Зенит» — 30 трофеев.

Согласно имеющимся данным, тройка российских футбольных клубов по количеству выигранных трофеев за всю историю (с учетом советского и российского периода) выглядит следующим образом:

«Спартак» — 38 трофеев (22 чемпионата (СССР + РФ), 14 Кубков (СССР + РФ), 1 Кубок Лиги, 1 Суперкубок);

ЦСКА — 37 трофеев (13 чемпионатов (СССР + РФ), 14 Кубков (СССР + РФ), 1 Кубок Лиги, 8 Суперкубков, 1 Еврокубок);

«Зенит» — 30 трофеев (11 чемпионатов (СССР + РФ), 6 Кубков (СССР + РФ), 1 Кубок Лиги, 10 Суперкубков, 2 Еврокубка).

Четвертое место по этому показателю занимает «Динамо» (19 титулов), пятое — «Локомотив» (17), шестое — «Торпедо» (10).