ЦСКА — кубковый король России. Дивеев снова в роли бомбардира, а «Краснодару» просто не хватило сил

Ну, а однозначным героем со знаком минус для «Краснодара» стал вышедший на поле Мозес Кобнан. Нападающий зачем-то ткнул ладонью в лицо Гайичу, спровоцировав конфликт между Обляковым и Оласой. Ну, а судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял жесткое решение, показав Мозесу красную карточку. Вдесятером в оставшиеся пять минут рассчитывать было особо не на что. «Краснодар» чуть не нарвался на второй гол (Койта далеко отпустил мяч при выходе на Агкацева), не создал ничего опасного и упустил шанс завоевать Суперкубок. А Фабио Челестини здорово начинает свою карьеру в России — с трофея.