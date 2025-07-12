ЦСКА — кубковый король России. Дивеев снова в роли бомбардира, а «Краснодару» просто не хватило сил

Сезон стартовал!
Первый тур чемпионата России начнется 18 июля, но уже можно поздравить всех фанатов отечественного футбола со стартом сезона-2025/26. Суперкубок — пролог новой истории, где все начнется с чистого листа. Потому после паузы есть ощущение, что вскрываешь какой-то подарок.
Для «Краснодара» и ЦСКА лето прошло по-разному. Чемпион России сохранил костяк команды, все лидеры на месте. Расстались с большим числом игроков, включая Смолова, Кайо и Газинского. Но и новички имеются — в первую очередь бразильцы Дуглас Аугусто, вингер Густаво Сантос и центральный защитник Жубал.
У обладателя Кубка ЦСКА перемены в плане трансферов менее масштабные — пока подписали только технаря из «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса. Он, как и новички «Краснодара», остался на скамейке (Аугусто не попал в заявку, так как сделку закрыли совсем недавно). Но важнее другое — у армейцев сменился главный тренер. И Фабио Челестини по ходу предсезонки внес серьезные коррективы в игровой стиль Марко Николича. Конечно, во многом это связано с уходом Пьянича, Жемалетдинова, Гуарирапы и Бистровича. Им еще предстоит найти замену, но очертания обновленного проекта уже четко видны.
«Краснодар» мощно стартовал, но сильно сдал в концовке тайма
Уже с первых минут стало понятно, что в этом сезоне мы увидим новый ЦСКА — с теми же 4−4−2, однако без «ромба», с Круговым в роли ложного вингера и с контролирующей центр поля парой Кисляк — Обляков. Понятно, что это далеко не финальная версия команды — из-за внезапного ухода Николича армейцы немного припоздали с формированием состава, но нет сомнений, что еще несколько качественных футболистов этим летом должны подъехать.
«Краснодар» на фоне ЦСКА кажется уже собранным коллективом, которому не хватает пары штрихов (например, Гаэтана Перрена, трансфер француза должны оформить в ближайшее время). Во многом потому в первом тайме преимуществом владели именно «быки». Особенно остро нагнетал Виктор Са на левом фланге — несколько раз он проходил мимо Гайича, однажды опасно пробил, а в другом моменте остро пасовал во вратарскую, где Кордобе не хватило считаных сантиметров, чтобы открыть счет.
Джон на правах лучшего футболиста прошлого сезона вел команду за собой. В середине второго тайма он вывалился почти один на один с Акинфеевым, но не смог переиграть вратаря в ближнем бою. Защитники ЦСКА понимали степень угрозы, потому несколько раз Виллиан Роша заставлял Кордобу падать на газон от боли. Правда, совсем уж грубой игру назвать было сложно — до перерыва «горчичник» получил лишь Дивеев.
ЦСКА долгое время смотрелся разобранным и лишь отбивался, но концовка тайма осталась за ним. Сперва Шуманский здорово поставил корпус и чуть-чуть не попал в створ после удара с лета. Затем Мусаев переиграл в воздухе Диего Косту и с близкого расстояния бил головой. Правда, получилось неакцентированно и прямо в руки Агкацеву. А напоследок Кисляк чуть не открыл счет ударом из-за пределов штрафной — «Краснодар» спасла храбро подставленная голова Тормены. На такие 0:0 смотреть было интересно, моментов хватало с избытком.
Команда Мусаева выдохлась, Мозес схватил глупую красную
О большом количестве острых подходов в первом тайме говорил хотя бы тот факт, что обе команды на двоих заработали девять угловых. Десятый стал определяющим. Мы хвалили ЦСКА Николича за стандарты — и даже после отъезда и сербского тренера, и Пьянича этот козырь сохранился. Роша выиграл борьбу и сделал скидку во вратарскую, где Дивеев опередил Черникова и открыл счет, доказав, почему вместе с Осипенко считается главным защитником-бомбардиром РПЛ.
Казалось, что после такого «Краснодар» быстро вернет мяч под контроль и усилит давление, однако этого не произошло. У «быков» как будто с каждой минутой все сильнее садились батарейки, и разрядка происходила явно быстрее, чем у ЦСКА. Армейцы гораздо более уверенно контролировали мяч, задействовали фланги и доводили игру до опасных зон. Особенно ярко выглядел Шуманский — молодой белорус редко играл при Николиче, а у Челестини вполне может стать твердым основным. Артем несколько раз впечатлил своей техникой (однажды даже исполнил «марсельскую рулетку») и нанес несколько ударов по воротам.
На исходе часа игры Мусаев постарался повлиять на игру заменами, в том числе выпустив заводного Густаво Сантоса. Он неплохо откатывал мяч Кордобе, но Джон не смог как следует приложиться. Получилось у Тормены после подачи Оласы, только и на этот раз на месте оказался Акинфеев — грамотный выбор позиции, подставленные кулаки, и угроза отведена.
Ну, а однозначным героем со знаком минус для «Краснодара» стал вышедший на поле Мозес Кобнан. Нападающий зачем-то ткнул ладонью в лицо Гайичу, спровоцировав конфликт между Обляковым и Оласой. Ну, а судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял жесткое решение, показав Мозесу красную карточку. Вдесятером в оставшиеся пять минут рассчитывать было особо не на что. «Краснодар» чуть не нарвался на второй гол (Койта далеко отпустил мяч при выходе на Агкацева), не создал ничего опасного и упустил шанс завоевать Суперкубок. А Фабио Челестини здорово начинает свою карьеру в России — с трофея.