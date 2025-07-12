Дюков рассказал, что разочарован ситуацией с «Торпедо»

«Конечно, разочарование от “Торпедо”, КДК был вынужден принять такое решение, ведь речь идет о защите интересов клубов и соревнований. Есть команды, болельщики, которые ждут бескомпромиссной борьбы, а оказывается, что результата можно достичь путем противоправных действий. Органы должны вмешиваться. Если возьмем практику других соревнований, то это не первый случай, но международные регуляторы действуют жестко. Была попытка [подкупа], это не безобидная шалость, не должны другие клубы страдать из-за того, что кто-то пытался решить свои задачи таким образом», — сказал Дюков.