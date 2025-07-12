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Эдуард Сперцян: «Краснодар» проиграл Суперкубок, но выиграл чемпионат

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поражении своей команды от ЦСКА в матче за Суперкубок России — 2025 с ЦСКА (0:1).

Источник: Чемпионат.com

«Первый тайм был хорошим, мы создавали свои моменты. В конце первого тайма мы начали ошибаться, а начало второго тайма не получилось. В раздевалке нам сказали выйти и забить. Но потеряли концентрацию, была цепочка ошибок, из-за которых пропустил гол.

Конечно, нам надо работать над ошибками. Футбол хорош тем, что каждую неделю игры и можешь показывать другой результат, если проиграл. Мы ставим самые большие цели, как и в прошлом году. Мы проиграли Суперкубок, но выиграли чемпионат», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Краснодар» упустил шанс завоевать второй трофей в клубной истории, уступив ЦСКА. По итогам сезона-2024/2025 «быки» впервые стали победителями Российской Премьер-Лиги.