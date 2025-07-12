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Челестини поздравил Николича после победы ЦСКА в матче за Суперкубок России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча против «Краснодара» (1:0) в Суперкубке России.

Источник: ПФК ЦСКА

Игра стала первой для швейцарца после назначения в ЦСКА. Он сменил на посту главного тренера Марко Николича, который возглавил греческий АЕК.

В первом тайме у нас были небольшие проблемы с игрой с мячом, — начал Челестини. — Мне кажется, команда должна была лучше держать мяч и создавать моменты. Но мы очень целостно сыграли в обороне. Отношение игроков было потрясающим. На самом деле, в последние минуты первого тайма мы создали три стопроцентных момента. Во втором тайме мы наладили игру. Команда еще может существенно прибавлять. Я очень доволен тем, как ребята работали. Приятно начинать путь с победы. Было важно выиграть, чтобы получить уверенность. Я уверен, что команда еще может максимально прибавить. Очень доволен отношением игроков.

— Ваш план на игру сработал?

— На оборонительном уровне да. Мы знали потенциал «Краснодара». Было великолепное отношение к делу. В атаке было сложнее. Потому что «Краснодар» играет очень плотно один в один. Тут были определенные сложности. В центре не было преимущества, потому что наши игроки постоянно подвергались прессингу. В атаке тоже было сложно цеплять за мячи, потому что защитники плотно опекали. Но Глебов за счет своей скорости проникал в глубину. Но мы играли против чемпиона и понимали, что легко не будет.

— Что сказали игрокам после матча?

— Что очень горд ими. Мы хорошо и напряжено работаем две недели. Команда работает великолепным образом. Без отношения нельзя побеждать. А сегодня каждый выложился на 120 процентов. Я сказал ребятам, что этот матч — год их работ. И я хотел бы также поздравить Николича. Это плоды его труда. Поздравляю Марко тоже, — сказал Челестини.

ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок России. Красно-синие по числу побед приблизились к «Зениту» (9), который является рекордсменом турнира.