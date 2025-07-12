Челестини поздравил Николича после победы ЦСКА в матче за Суперкубок России

— На оборонительном уровне да. Мы знали потенциал «Краснодара». Было великолепное отношение к делу. В атаке было сложнее. Потому что «Краснодар» играет очень плотно один в один. Тут были определенные сложности. В центре не было преимущества, потому что наши игроки постоянно подвергались прессингу. В атаке тоже было сложно цеплять за мячи, потому что защитники плотно опекали. Но Глебов за счет своей скорости проникал в глубину. Но мы играли против чемпиона и понимали, что легко не будет.