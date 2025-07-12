Мурад Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА в Суперкубке России

«Игра была равная. Мы хорошо начали матч — 35−40 минут играли в качественный футбол, создавали моменты. Потом допустили технические ошибки и во втором тайме привезли себе гол после стандарта. После этого ЦСКА начал хорошо обороняться: они умеют это делать. В целом равная игра, но в мелочах ЦСКА был немного лучше», — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.