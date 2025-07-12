Акинфеев — легенда! Вратарь ЦСКА побил еще один рекорд

Вратарских рекордов у Акинфеева тоже немало. По итогам сезона-2024/25 на счету Игоря 264 «сухих» матча в РПЛ. Кроме того, армеец до сих пор остается голкипером, быстрее всех сыгравшим 100 «сухих» матчей среди россиян. Этого результата он добился в 22 года 117 дней в далеком 2008 году. Отметку в 200 матчей на ноль Игорь пробил в 27 лет 357 дней — тоже быстрее всех.