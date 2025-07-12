Акинфеев — легенда! Вратарь ЦСКА побил еще один рекорд

ЦСКА победил «Краснодар» в матче Olimpbet Суперкубка России — 1:0. Для армейцев это восьмая победа в турнире — как и для вратаря московского клуба Игоря Акинфеева.
Чистое первое место
Благодаря успеху в матче с «Краснодаром» Акинфеев установил рекорд по числу побед в Суперкубке России. Ранее голкипер выигрывал этот трофей в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах. Все игры Акинфеев провел в старте.
Забавно, что автору победного гола ЦСКА в ворота «Краснодара» Игорю Дивееву было всего четыре года, когда Акинфеев выиграл свой первый Суперкубок.
Ранее голкипер делил первое место с другим армейцем — Сергеем Игнашевичем. Защитник завершил карьеру в 2018 году и успел выиграть с ЦСКА семь Суперкубков.
Кроме того, семь раз побеждал на турнире вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. Он брал трофей в 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах. Примечательно, что при этом Кержаков сыграл только в трех матчах Суперкубка — в 2020, 2021 и 2023 годах.
Пачка рекордов
Восемь Суперкубков — далеко не единственное достижение Акинфеева. Вратарю ЦСКА принадлежат и другие рекорды.
Так, Игорь одержал восемь побед в Кубке России — это больше, чем у Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, Элвира Рахимича (все — по 7).
Кроме того, после победы в Суперкубке на счету Акинфеева 23 трофея — лучший показатель среди российских футболистов. Голкипер обновил собственный рекорд, установленный после победы в Кубке России над «Ростовом» в июне 2025 года (0:0, пенальти 4:3). Ранее первое место по количеству трофеев Акинфеев делил с Игнашевичем и Юрием Жирковым.
Кроме триумфов в Кубке и Суперкубке Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России и один раз — Кубок УЕФА.
Вратарь ЦСКА давно в деле — его карьера началась в 2003 году. За это время Игорь успел установить несколько достижений по длительности игры:
- больше всех сезонов в РПЛ — 22;
- больше всех матчей в РПЛ — 596;
- больше всех матчей за один российский клуб — 798.
Вратарских рекордов у Акинфеева тоже немало. По итогам сезона-2024/25 на счету Игоря 264 «сухих» матча в РПЛ. Кроме того, армеец до сих пор остается голкипером, быстрее всех сыгравшим 100 «сухих» матчей среди россиян. Этого результата он добился в 22 года 117 дней в далеком 2008 году. Отметку в 200 матчей на ноль Игорь пробил в 27 лет 357 дней — тоже быстрее всех.
Сейчас вратарю 39 лет — он точно проведет в ЦСКА сезон-2025/26. Что будет дальше — не знают даже в клубе. Но вряд ли кто-то откажется посмотреть на игру легендарного голкипера еще немного дольше.
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Игорь Дивеев
(Виллиан Роша)
48′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
90′
20
Джованни Гонсалес
67′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
67′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
89′
53
Александр Черников
66′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
78′
8
Данила Козлов
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
18′
4
Виллиан Роша
31
Матвей Кисляк
8
Артем Шуманский
79′
21
Аббосбек Файзуллаев
3
Данил Круговой
65′
20
Секу Койта
17
Кирилл Глебов
83′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
11
Тамерлан Мусаев
79′
9
Алеррандро
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти