Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

Акинфеев — легенда! Вратарь ЦСКА побил еще один рекорд

Его не остановить.

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА победил «Краснодар» в матче Olimpbet Суперкубка России — 1:0. Для армейцев это восьмая победа в турнире — как и для вратаря московского клуба Игоря Акинфеева.

Чистое первое место

Благодаря успеху в матче с «Краснодаром» Акинфеев установил рекорд по числу побед в Суперкубке России. Ранее голкипер выигрывал этот трофей в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах. Все игры Акинфеев провел в старте.

Забавно, что автору победного гола ЦСКА в ворота «Краснодара» Игорю Дивееву было всего четыре года, когда Акинфеев выиграл свой первый Суперкубок.

Ранее голкипер делил первое место с другим армейцем — Сергеем Игнашевичем. Защитник завершил карьеру в 2018 году и успел выиграть с ЦСКА семь Суперкубков.

Кроме того, семь раз побеждал на турнире вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. Он брал трофей в 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах. Примечательно, что при этом Кержаков сыграл только в трех матчах Суперкубка — в 2020, 2021 и 2023 годах.

Пачка рекордов

Восемь Суперкубков — далеко не единственное достижение Акинфеева. Вратарю ЦСКА принадлежат и другие рекорды.

Так, Игорь одержал восемь побед в Кубке России — это больше, чем у Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких, Элвира Рахимича (все — по 7).

Кроме того, после победы в Суперкубке на счету Акинфеева 23 трофея — лучший показатель среди российских футболистов. Голкипер обновил собственный рекорд, установленный после победы в Кубке России над «Ростовом» в июне 2025 года (0:0, пенальти 4:3). Ранее первое место по количеству трофеев Акинфеев делил с Игнашевичем и Юрием Жирковым.

Кроме триумфов в Кубке и Суперкубке Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России и один раз — Кубок УЕФА.

Вратарь ЦСКА давно в деле — его карьера началась в 2003 году. За это время Игорь успел установить несколько достижений по длительности игры:

  • больше всех сезонов в РПЛ — 22;
  • больше всех матчей в РПЛ — 596;
  • больше всех матчей за один российский клуб — 798.

Вратарских рекордов у Акинфеева тоже немало. По итогам сезона-2024/25 на счету Игоря 264 «сухих» матча в РПЛ. Кроме того, армеец до сих пор остается голкипером, быстрее всех сыгравшим 100 «сухих» матчей среди россиян. Этого результата он добился в 22 года 117 дней в далеком 2008 году. Отметку в 200 матчей на ноль Игорь пробил в 27 лет 357 дней — тоже быстрее всех.

Сейчас вратарю 39 лет — он точно проведет в ЦСКА сезон-2025/26. Что будет дальше — не знают даже в клубе. Но вряд ли кто-то откажется посмотреть на игру легендарного голкипера еще немного дольше.

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Суперкубок России, Финал
12.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
ЦСКА
Игорь Дивеев
(Виллиан Роша)
48′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
90′
20
Джованни Гонсалес
67′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
67′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
89′
53
Александр Черников
66′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
78′
8
Данила Козлов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
78
Игорь Дивеев
18′
4
Виллиан Роша
31
Матвей Кисляк
8
Артем Шуманский
79′
21
Аббосбек Файзуллаев
3
Данил Круговой
65′
20
Секу Койта
17
Кирилл Глебов
83′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
11
Тамерлан Мусаев
79′
9
Алеррандро
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
3
3
Угловые
9
4
Фолы
11
12
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти