Валерий Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом» со счётом 5:1

«В двух первых таймах понравилось всё, за исключением реализации моментов и последнего паса. Было всё, кроме голов. Не понравились невынужденные потери в центре поля, мы и гол пропустили после нашего аута. В третьем тайме уровень сопротивления был уже другой, так что в атаке получалось больше, но в обороне многие вещи не понравились», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо» со ссылкой на эфир Okko Sport.