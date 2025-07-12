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Валерий Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом» со счётом 5:1

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о разгромной победе своих подопечных в товарищеской игре с «Локомотивом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 5:1 в пользу бело-голубых.

«В двух первых таймах понравилось всё, за исключением реализации моментов и последнего паса. Было всё, кроме голов. Не понравились невынужденные потери в центре поля, мы и гол пропустили после нашего аута. В третьем тайме уровень сопротивления был уже другой, так что в атаке получалось больше, но в обороне многие вещи не понравились», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо» со ссылкой на эфир Okko Sport.

Валерий Карпин возглавляет московское «Динамо» 12 июня текущего года. Контракт с российским специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин совмещает работу в столичном клубе и сборной России.