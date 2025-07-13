Евгений Алдонин: нельзя сказать, что в Суперкубке России кто-то больше заслужил победу

Видно, что Кордоба пока не очень свеж. Пока не успел вкатиться в сезон, поэтому нет такой лёгкости и свежести. Молодёжь в лице Кисляка и Глебова очень неплохо выглядела. Было интересно посмотреть на то, как молодёжь будет себя проявлять. Прежде всего хотелось бы от них прогресса«, — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.