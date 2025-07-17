Степашин считает, что у «Динамо» есть все шансы стать чемпионом РПЛ

«Мы в прошлом году могли стать [чемпионами[, не хватило даже не половины, а четверти шага, — сказал он. — Не донастроились. Я и [Марцелу] Личке (бывшему главному тренеру “Динамо” — прим. ТАСС) потом об этом говорил, надо было играть как последний бой. Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у “Динамо” есть все шансы [стать чемпионом]».