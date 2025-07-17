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Степашин считает, что у «Динамо» есть все шансы стать чемпионом РПЛ

Член совета директоров бело-голубых отметил, что у клуба есть все для этого.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» имеет все шансы стать чемпионом России в предстоящем сезоне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член совета директоров бело-голубых, председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин.

«Мы в прошлом году могли стать [чемпионами[, не хватило даже не половины, а четверти шага, — сказал он. — Не донастроились. Я и [Марцелу] Личке (бывшему главному тренеру “Динамо” — прим. ТАСС) потом об этом говорил, надо было играть как последний бой. Сегодня по составу, по подходам, по менеджменту, по стадиону, по болельщикам у “Динамо” есть все шансы [стать чемпионом]».

В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат страны еще во времена СССР — в 1976 году. Лучшим результатом в российской истории является второе место в 1994 году.

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