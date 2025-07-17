РПЛ вернется в Саранск — Мордовия даже оплатила систему Fan ID для «Пари НН»

«Пари НН» стартовые туры РПЛ проведет не в Нижнем Новгороде. Причина — ремонт и мероприятия «Росатома» на домашнем стадионе.
Сначала команда Алексея Шпилевского погостит в Казани, а дальше — наконец-то оживит «Мордовия Арену» в Саранске.
Мордовия готова принять РПЛ. «Пари НН» пока не знает, когда вернется в Нижний
Власти Мордовии сами оплатили все оборудование для Fan ID, сообщил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
«Стадион построили к чемпионату мира, все технологические возможности там есть, кроме системы идентификации болельщиков, которая обязательна для проведения матчей чемпионата России, — сказал Мелик-Гусейнов в интервью “РБ Спорт”. — Тем не менее мы получили информацию, что коллеги закупили необходимое оборудование. Оно уже в России и в ближайшее время начнет монтироваться.
Все оплачено Республикой Мордовия. Да, это дорогое удовольствие. Коллеги, видимо, хотят оживить стадион, придать ему новый импульс и дать другим клубам возможность использовать его как резервную площадку для матчей РПЛ».
«Оренбург» потратил на оборудование 30 млн рублей, рассказал в феврале 2023-го президент клуба Василий Еремякин. Но в Саранске технологии частично остались после ЧМ-2018, так что сумма должна быть меньше.
В первом туре РПЛ «Пари НН» примет «Краснодар» — пока в Казани, а не в Саранске. В Мордовии еще не успели сертифицировать систему идентификации болельщиков (СИБ), хотя оборудование уже стоит.
«Как только будет лицензирована СИБ на “Мордовия Арене”, начнем принимать соперников в Саранске, — сообщил заместитель директора службы безопасности “Пари НН” Станислав Мухин. — Большая вероятность, что это случится в домашнем матче 3-го тура с “Локомотивом”. Игра состоится 2 августа. На “Мордовия Арене” состоятся ряд других матчей с участием “Пари НН”.
Точных сроков возвращения «Пари НН» на родной стадион пока нет. Гендиректор Давид Мелик-Гусейнов уверяет: до зимы ждать не придется.
«Ждем информацию от домашней арены, — сказал Мелик-Гусейнов для “РБ Спорт”. — Сейчас на ней запущен процесс ремонта, идет внешняя отделка, будет ремонт внутренних помещений, а также планируется починить крышу. После этого потребуется реновация газона, поскольку все будет лететь вниз. Так что сроков от коллег мы пока не получили. Хочется верить, что это будет короткий срок. До зимы — точно нет. Думаю, осенью команда вернется на домашний стадион».
20 августа на стадионе «Пари НН» пройдет мероприятие «Росатома» — концерт с элементами театрализованного шоу от режиссера-постановщика Игоря Крутого. Рядом с ареной планируют фестиваль «атомных» городов и праздничную программу.
Регламент РПЛ позволяет играть на резервном стадионе даже в другом городе. Пока у «Пари НН» заявлена Казань, но выбор можно поменять и по ходу сезона. Генсек РФС Максим Митрофанов для «Матч ТВ» подтвердил возможность переезда: «Нижегородцы могут сыграть на любом стадионе, который соответствует [критериям]. Саранский стадион должен быть приведен в соответствие с требованиями. Если приведут — можно использовать саранский стадион. Если нет, то нет».
Если работы на нижегородской арене закончатся до конца лета, в Саранск приедут «Локомотив», «Ростов» (Кубок России) и махачкалинское «Динамо». В сентябре у «Пари НН» будут домашние матчи с «Оренбургом», «Ахматом» и «Спартаком» (Кубок).
Напомним: «Пари НН» проиграл «Сочи» в стыках, вылетел из РПЛ по спортивному принципу, но смерть «Химок» позволила нижегородцам остаться в элите. Первый скандал этого безумного российского лета.
Арена ЧМ-2018 принимает Медиалигу, местные турниры и ЧР по регби. А ведь когда-то шумели с Семиным в РПЛ
Когда-то в Саранске сверкал свой клуб — и без огромного стадиона.
«Мордовия» влетела в РПЛ-2014/15 с бюджетом в 25 миллионов долларов (примерно как у «Кубани», «Анжи» и «Ростова») и пригласила главным тренером Юрия Семина. Заняли аж восьмое место, лучшее в истории клуба. Но через полгода деньги закончились — задолго до шикарного стадиона, чемпионата мира и банкротства. Финансирование на вторую часть сезона искал уже губернатор.
За восьмое место Палычу даже вручили Орден Славы республики Мордовия третьей степени. Но через неделю после награды Семин ушел. В следующем сезоне для «Мордовии» не нашлось спонсора, бюджет упал в два раза меньше, и команда вылетела.
В сезоне-2019/20 «Мордовия» заняла последнее место в ФНЛ, но даже на ПФЛ денег у республики не нашлось — в августе 2020-го директор клуба Николай Левин заговорил о долгах и любительском статусе.
Но Саранск не остался без большого футбола. В 2019-м «Тамбову» внезапно разрешили сыграть в РПЛ без домашнего стадиона — благодаря этому «Мордовия Арена» не простаивала хотя бы год. Итог читался: последнее место, проблемы с бюджетом, расформирование.
Громкие уголовные дела на сотрудников клуба — наследие.
В 2021-м появился «Саранск», который юридически не имел никакого отношения к «Мордовии». Так местные власти возродили профессиональный футбол, но огородили себя от выплаты 170 млн долга, повисшего над уже расформированным клубом.
«Саранск» играл на арене ЧМ-2018, но продержался всего год. В 2022-м были попытки спасти команду, но инвестора для «Саранска» так и не нашли. Вместо профессионального клуба глава республики Артем Здунов создал Мордовскую футбольную лигу, в которой больше 20 местных команд. Некоторые матчи проводят на «Мордовия Арене».
Сейчас в Мордовии следят за любительской командой «Шумбрат». Были слухи о ее переходе в профи, но пока ограничились участием в Фонбет Кубке России-2025/26. В первом раунде сыграют против «Кристалла-МЭЗТ» из Борисоглебска (Воронежская область) — правда, не на «Мордовия Арене», а на небольшом стадионе «Старт».
«Мордовия Арена» в 2025-м принимает матчи регбийной команды «Локомотив-Пенза». Иногда в Саранск приезжают команды Медиалиги — и тоже используют стадион ЧМ-2018.
Теперь в Саранск возвращается РПЛ.
Автор: Илья Панаев