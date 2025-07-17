РПЛ вернется в Саранск — Мордовия даже оплатила систему Fan ID для «Пари НН»

«Стадион построили к чемпионату мира, все технологические возможности там есть, кроме системы идентификации болельщиков, которая обязательна для проведения матчей чемпионата России, — сказал Мелик-Гусейнов в интервью “РБ Спорт”. — Тем не менее мы получили информацию, что коллеги закупили необходимое оборудование. Оно уже в России и в ближайшее время начнет монтироваться.



Все оплачено Республикой Мордовия. Да, это дорогое удовольствие. Коллеги, видимо, хотят оживить стадион, придать ему новый импульс и дать другим клубам возможность использовать его как резервную площадку для матчей РПЛ».