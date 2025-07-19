Футболисты «Локомотива» обыграли «Сочи» в матче первого тура РПЛ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» дома со счетом 3:0 обыграли «Сочи» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве.
Забитыми мячами отметились Александр Руденко (81-я минута), Дмитрий Воробьев (83) и Зелимхан Бакаев (88).
В прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место в РПЛ. «Сочи» выступал во втором по силе дивизионе чемпионата России, расположился на пятой позиции и заменил в стыковых матчах новороссийский «Черноморец», которому не выдали лицензию для выступления в РПЛ. Сочинцы по сумме двух встреч победили «Пари Нижний Новгород» (3:1, 1:2) и вышли в высший дивизион.
В следующем туре «Локомотив» на выезде 26 июля сыграет с «Краснодаром». «Сочи» в этот же день примет тольяттинский «Акрон».
В другом матче дня «Акрон» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).
Михаил Галактионов
Роберт Морено
Александр Руденко
(Максим Ненахов)
81′
Дмитрий Воробьев
(Александр Руденко)
83′
Зелимхан Бакаев
87′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
93
Артем Карпукас
23
Сесар Монтес
85
Евгений Морозов
83
Алексей Батраков
6
Дмитрий Баринов
19
Александр Руденко
14
Никита Салтыков
60′
7
Зелимхан Бакаев
27
Николай Комличенко
60′
10
Дмитрий Воробьев
84′
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
17
Артем Макарчук
51′
33
Марсело Алвес
5′
6
Игнасио Сааведра
23
Сауль Гуарирапа
20
Дмитрий Васильев
64′
34
Александр Осипов
59
Руслан Барт
46′
29
Роман Ежов
4
Вячеслав Литвинов
64′
37
Макар Чирков
7
Антон Зиньковский
74′
8
Михаил Игнатов
10
Мартин Крамарич
90′
18
Артем Корнеев
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти