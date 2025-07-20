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Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «На днях объявим о новом трансфере»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в ближайшие дни клуб объявит о подписании нового игрока, также возможен уход одного футболиста.

Источник: РИА "Новости"

«Трансферная кампания еще не закончена. На днях объявим о новом трансфере. На выход тоже, возможно, будет один игрок. Но фамилии я вам не назову, конечно», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Действующий чемпион в новом сезоне РПЛ стартовал с победы над «Пари НН» (3:0).

"Тяжелая игра, как и предполагалось. Первые матчи сезона всегда такие тяжелые. Тут важно сыграть на характере, если что‑то не получается. Смогли перевернуть игру за счет гола. Соперник не сдавался, создавал моменты. Нам важно шаг за шагом делать свою игру лучше. Но тут очень важно стартовать в сезоне с победы.

«Пари НН»? Они играли в ту игру, которая была на предсезонке. Но вообще удивляет, что команда, игравшая низким блоком, может играть совсем по другой схеме. Очень интересные идеи. Очень хочется, чтобы эти идеи реализовались. Это хорошая работа. Я не следил за Шпилевским раньше, он становился чемпионом, работал с Кокориным. Тут другая специфика, но я желаю ему удачи", — сказал Мусаев.