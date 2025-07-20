Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «На днях объявим о новом трансфере»

«Пари НН»? Они играли в ту игру, которая была на предсезонке. Но вообще удивляет, что команда, игравшая низким блоком, может играть совсем по другой схеме. Очень интересные идеи. Очень хочется, чтобы эти идеи реализовались. Это хорошая работа. Я не следил за Шпилевским раньше, он становился чемпионом, работал с Кокориным. Тут другая специфика, но я желаю ему удачи", — сказал Мусаев.