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Суд прекратил производство по жалобе совладельца «Торпедо» на арест

Суд прекратил производство по жалобе совладельца «Торпедо» Соболева на арест.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мосгорсуд прекратил производство по жалобе на арест совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева по делу об оказании противоправного влияния на результаты матчей, сообщили РИА Новости в суде.

«Производство по апелляционной жалобе прекращено», — рассказали в суде.

Причина решения в суде не раскрыли.

Суд в Москве в середине июня отправил в СИЗО совладельца «Торпедо» Соболева и директора команды Валерия Скородумова, под домашний арест — бухгалтера клуба Елену Волкову. Им вменяется оказание противоправного влияния на результат матчей с участием команды.

Позднее суд отправил под домашний арест арбитра Богдана Головко. Как заявляла представитель МВД РФ Ирина Волк, судья получил 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат матча «Торпедо» — «Камаз», ничья в котором позволила «Торпедо» завоевать путевку в Российскую премьер-лигу.

Как ранее стало известно из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, футбольный арбитр Максим Перезва был допрошен следствием, он пояснил, что ему трижды предлагали за деньги повлиять на исходы трех разных матчей с участием «Торпедо», инициатором разговора, по его словам, был директор команды Валерий Скородумов.

В первом случае судье предложили полтора миллиона рублей в случае победы «Торпедо» и по 250 тысяч рублей в случае назначения в ворота соперника «автозаводцев» пенальти или удаления их игрока, во втором случае в два раза больше, в третьем были обозначены суммы, аналогичные первому предложению, пояснил следствию арбитр, говорилось в материалах.

Соболев и Скородумов вину не признают.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 10 июля исключил «Торпедо» из РПЛ за попытку организации трех договорных матчей в Первой лиге. Также клуб оштрафован на пять миллионов рублей. Предстоящий сезон «Торпедо» вновь проведет в Первой лиге.