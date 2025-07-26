Почему «Пари НН» играет домашние матчи по всей стране, а «Черноморцу» не разрешили арены вне региона?

«Скорее всего, мы играем на резервном поле весь август, — сказал “Известиям” генеральный директор “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов. — Дальше будем смотреть, насколько стадион будет готов принять нас снова у себя. Работа идет полным ходом. Я уже говорил, что помимо внешних косметических историй будет проведен капитальный ремонт крыши, которая местами пришла в негодность — ее нужно заменить. А крыша — всегда очень сложный момент, особенно на стадионе, потому что все может сыпаться на поле, как бы его там не охраняли, не застилали. Поле может быть повреждено, поэтому стадион допускает, что будет еще проведение рекультивации газона после ремонта крыши».