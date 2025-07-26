Почему «Пари НН» играет домашние матчи по всей стране, а «Черноморцу» не разрешили арены вне региона?

Парадокс сезона: «Пари НН», который вернули в РПЛ после поражения в стыках, из-за ремонта домашней арены принял «Краснодар» в Казани. Дальше планирует играть в Саранске, а матч 3-го тура с «Локомотивом» вообще проведет в Грозном (1850 км от Нижнего), тогда как «Черноморец» не пустили в стыки, потому что клуб не нашел арену в Краснодарском крае. Хотя, вероятно, были варианты в соседних регионах.
И у этого парадокса есть юридическое объяснение.
Основная арена обязана находиться в своем регионе, резервная — нет
Таковы правила РФС.
«Черноморец» из-за неготовности новороссийского стадиона «Центральный» пытался найти другую основную арену, но не договорился ни с одной в пределах Краснодарского края, как это требуют критерии лицензирования. «Пари НН» же заявил как основную нижегородскую «Совкомбанк Арену» (строили к ЧМ), но так как там ремонт, проводит домашние матчи на резервных, к которым нет требования по региону.
Какие требования к стадионам РПЛ?
Домашняя арена команды РПЛ должна вмещать не менее 10 тысяч зрителей (для Первой лиги — 3 тысячи) и соответствовать строительному (архитектурному) проекту, без явных отклонений и недостатков.
Прописаны конкретные критерии комфорта — например, достаточное количество стационарных туалетов (исходя из пропорции 1 унитаз на 250 мужчин/125 женщин) с необходимыми гигиеническим расходными средствами, специальными пандусами и подъемниками для транспортировки граждан с ограниченными возможностями, а также вип-ложами с дополнительными условиями комфорта и обслуживания. Арена должна полностью соответствовать 16 из 26 пунктов (в Первой лиге — 10 из 26) по шести блокам (общие, транспортная доступность, сервис, безопасность, комфорт, IT), среди которых есть обязательные вроде вместимости и географической привязки.
Новороссийский стадион «Центральный» 1930 года постройки (последняя полная реконструкция — в 1999 году) не подходил под современные критерии РПЛ — его даже не стали заявлять.
«Ни на один из стадионов Краснодарского края, соответствующий требуемым нормам, договор [»Черноморцем«] предоставлен не был, — пояснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на майском брифинге по вопросам лицензирования. — Нам просто стало понятно, что “Черноморец” не предпринимал каких-либо действий по подготовке любого объекта спорта на территории региона. Вероятно, клуб немного поздно поверил в возможность выхода в РПЛ».
«Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде в свою очередь полностью соответствует инфраструктурным критериям РФС, а ее закрытие на ремонт допустимо — главное, чтобы он продолжался не весь сезон. Клуб не называет четких сроков возвращения.
«Скорее всего, мы играем на резервном поле весь август, — сказал “Известиям” генеральный директор “Пари НН” Давид Мелик-Гусейнов. — Дальше будем смотреть, насколько стадион будет готов принять нас снова у себя. Работа идет полным ходом. Я уже говорил, что помимо внешних косметических историй будет проведен капитальный ремонт крыши, которая местами пришла в негодность — ее нужно заменить. А крыша — всегда очень сложный момент, особенно на стадионе, потому что все может сыпаться на поле, как бы его там не охраняли, не застилали. Поле может быть повреждено, поэтому стадион допускает, что будет еще проведение рекультивации газона после ремонта крыши».
Поэтому «Пари НН» ищет резервные арены, к которым распространяются все требования кроме географической привязки.
Почему у «Пари НН» так много резервных стадионов?
Клубы обязаны перед сезоном (то есть до 1 июля) заявить как минимум одну запасную арену. Видимо, в качестве такой клуб хотел заявить стадион в Саранске, так как он расположен всего в 285 км от Нижнего, но столкнулся с проблемами — «Мордовия Арена» оказалась тоже не готова.
«Сейчас резервным является стадион в Казани, — сообщил 1 июля глава РПЛ Александр Алаев. — Но клуб пытается заявить стадион в Саранске. Для этого нужно проделать путь и получить разрешительные документы. Если у руководства клуба будет желание сыграть в Саранске, мы его поддержим. Но надо выполнять требования».
А откуда тогда возник вариант с Грозным? Гипотетически его могли внести как второй резервный вместе с Казанью, но не объявили об этом. Замена резервной арены по ходу сезона отдельно никак не регламентируется. То, что стадион в Грозном согласован с РФС как резервный, «Пари НН» рассказал только 23 июля.
«Возможно, клубу придется провести матчи на резервном стадионе. Сейчас это Казань, но ограничений на смену стадиона даже по ходу соревнований нет, — так интерпретировал пробел Александр Алаев в конце июня для “Матч ТВ”.
Одновременно регламенты допускают проведение матчей на других стадионах, если по каким-то причинам недоступны и основной, и резервный. Но в этом случае место и время определяет лига, но не позднее, чем за 10 дней до встречи. При таком событии все расходы несет принимающий клуб, в том числе компенсацию расходов на проезд и проживание, понесенные в связи с переносом матча. Без вариантов.
Получается, по ходу сезона можно сыграть где угодно, четких алгоритмов выбора нет.