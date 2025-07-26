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Заболотный назвал свое удаление в матче с «Балтикой» ужасной ошибкой

«Спартак» в матче второго тура РПЛ проиграл «Балтике» со счетом 0:3.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный признал свою ошибку в эпизоде с удалением в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой». Об этом Заболотный заявил журналистам.

Матч «Спартак» — «Балтика» прошел в субботу в Москве и завершился победой гостей со счетом 3:0. Заболотный получил прямую красную карточку на 11-й минуте за удар шипами в ногу соперника.

«Это ужасная ошибка, я хочу признать ошибку, сказать слова извинения всей команде, а также извиниться перед болельщиками. Роковая случайность, которая повлияла на результат», — сказал Заболотный.

В следующем туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича 3 августа на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном», а 30 июля в гостях сыграют с «Ростовом» в групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России.

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Спартак
Балтика
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
23
Удары в створ
0
10
Угловые
0
6
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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