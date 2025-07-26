Заболотный в центре поля не успел сыграть в мяч и открытыми шипами проехался по бедру Бевееву. VAR проверяет момент на предмет прямой красной карточки.
Премьер-лига, матч 2 тура. 26 июля 2025 года на стадионе «Лукойл Арена» в городе Москва сойдутся команды «Спартак» и «Балтика». Встреча назначена на 15:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Спартак» - «Балтика». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
6
Срджан Бабич
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекьель Барко
10
Маркиньос
7
Пабло Солари
91
Антон Заболотный
11′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
8
Андрей Мендель
10
Илья Петров
17
Владислав Саусь
22
Николай Титков
73
Максим Петров
91
Брайан Хиль
Деян Станкович
Андрей Талалаев