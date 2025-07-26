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Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.20
П2
8.25
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Челябинск
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.95
П2
3.00
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.02
П2
4.74
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.20
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.80
П2
5.08
Футбол. Премьер-лига
20:30
Сочи
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.60
П2
2.90

Матч Спартак - Балтика, 26 июля 2025, прямая трансляция

Футбол. Премьер-лига
26.07.2025
До начала:
0
дни
:
0
часы
:
0
мин.
Идет 1-й тайм
Спартак
0
:
Балтика
0
Первый тайм: 0:0
Стадион: 
Лукойл Арена
Москва
Главный судья
Сергей Карасев
Все судьи
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.20
П2
8.25
Превью
Трансляция
Протокол

Информация о матче

Премьер-лига, матч 2 тура. 26 июля 2025 года на стадионе «Лукойл Арена» в городе Москва сойдутся команды «Спартак» и «Балтика». Встреча назначена на 15:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Спартак» - «Балтика». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.

Трансляция
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Чемпионат.com
  • Спорт-Экспресс
  • Чемпионат.com
Заболотный в центре поля не успел сыграть в мяч и открытыми шипами проехался по бедру Бевееву. VAR проверяет момент на предмет прямой красной карточки.
Активный прессинг на первых минутах демонстрируют красно-белые, вынуждены балтийцы подключать к розыгрышам Бориско.
На правом краю Солари попытался сыграть в стенку с Заболотным, открывался Пабло под обратный пас Антона, но Гассама надёжно поставил спину аргентинцу и не позволил ему добраться до мяча.
Показалось, что в середине поля в верховой борьбе получил толчок в спину Мангаш, но у главного арбитра Сергея Карасёва был другой взгляд на этот эпизод.
Матч стартовал! Москвичи начали с центра поля.
За всеми событиями игрового дня вы можете следить в нашем лайве. Заболотный удалён на старте матча! Неожиданное развитие игры «Спартака» и «Балтики»! LIVE
Возглавляющий «Балтику» Андрей Талалаев – не посторонний человек и для «Спартака». Вспоминаем, как он работал в штабе Невио Скалы, когда знаменитый итальянец приезжал поднимать упавшего экс-чемпиона, но потерпел неудачу в Москве. «Пришлось работать с полупрофессионалами». Помните Талалаева в «Спартаке»?
Специально для «Чемпионата» судейство в первом туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. «Игру «Спартака» раздувают, но ничего скандального там нет». Судейство в 1-м туре РПЛ
У «Спартака» проблемы с покупкой на приоритетную позицию. Сорвалось уже несколько сделок
Мингиян Бевеев переехал в Калининград из «Урала», с которым не сумел подняться в Премьер-Лигу. В небольшом интервью «Чемпионату» Мингиян рассказал о подготовке к субботней встрече со «Спартаком», первом впечатлении от Талалаева и поделился мнением о Калининграде. «У «Спартака» есть слабые стороны». Этот новичок «Балтики» уже побеждал красно-белых
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Спартак» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
6
Срджан Бабич
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекьель Барко
10
Маркиньос
7
Пабло Солари
91
Антон Заболотный
11′
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
8
Андрей Мендель
10
Илья Петров
17
Владислав Саусь
22
Николай Титков
73
Максим Петров
91
Брайан Хиль
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Главные тренеры
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Статистика
Спартак
Балтика
Красные карточки
1
0

История личных встреч

Футбол. Кубок России
14.05.2024
Балтика
1
:
Спартак
0
Футбол. Премьер-лига
25.11.2023
Балтика
0
:
Спартак
2
Футбол. Премьер-лига
31.07.2023
Спартак
2
:
Балтика
1

Последние игры

Спартак
Балтика
Футбол. Премьер-лига
19.07.2025
Спартак
1
:
Динамо Мх
0
Футбол. Премьер-лига
24.05.2025
Спартак
5
:
Химки
0
Футбол. Премьер-лига
18.05.2025
Крылья Советов
0
:
Спартак
2
Футбол. Кубок России
15.05.2025
Спартак
1
:
Ростов
2

Следующий матч

Футбол. Премьер-лига
28.11.2025
Балтика
:
Спартак

Таблица коэффициентов 1x2

Букмекер
П1
Х
П2
2.45
3.20
3.00
1.45
4.20
7.80
2.75
2.80
2.90
1.41
4.05
8.25

Выступление в турнире

Спартак
Балтика
Игры
1
1
Победы
1
0
Ничьи
0
1
Забито
1
1
Пропущено
0
1
Очки
3
1

Новости команд

«Спартак» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на столичном стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 15:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» не согласен с решением ЭСК по судейству Казарцева

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «СЭ» поделился мнением о поддержке ЭСК РФС спорных решений арбитра Василия Казарцева по итогам матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0). «Я не согласен с решением. Наверное, можно было предположить, что оно таким и будет. Но, на мой взгляд, из видео, которые видела вся страна, очевидно, что и в моменте с Умяровым, Наиль, мне кажется, был первым на мяче, поставил ногу, а потом ему прилетело. И когда игрок махачкалинского “Динамо” играл в рукой в штрафной, Мангаш ему не помогал.В другом эпизоде было видно, что вратарь врезался в своего защитника, а не в Денисова. Поэтому мне по-прежнему кажется, что решения судьи были несправедливыми. Но что есть, то есть. Работаем и играем дальше», — сказал Малышев.

В «Спартаке» подтвердили интерес к защитнику «Динамо» Мх Пальцеву

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил интерес красно-белых к защитнику махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4−5 млн.

Карпин против бывшей команды, «Краснодар» примет «Локомотив». 4 игры РПЛ пройдут в субботу

Также 26 июля состоятся матчи «Спартак» — «Балтика» и «Сочи» — «Акрон». МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Программа второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Спартак» — «Балтика», «Динамо» (Москва) — «Ростов», «Краснодар» — «Локомотив» и «Сочи» — «Акрон».

Равиль Измайлов: Ставим цель попасть в первую десятку РПЛ по итогам чемпионата

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов — о задачах на сезон, выездной ничьей с «Динамо» и возможном летнем усилении. В ближайшие выходные пройдут матчи второго тура чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). В одной из игр московский «Спартак» примет на своем поле калининградскую «Балтику», которая в стартовом туре первенства сотворила главную сенсацию. Подопечным Андрея Талалаева удалось сыграть на выезде вничью с московским «Динамо», испортив дебют в качестве главного тренера бело-голубых Валерию Карпину.

Стало известно решение ЭСК по скандальному матчу «Спартак» — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала пять решений арбитра Василия Казарцева, который работал на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Об этом сообщается на сайте организации.

Бубнов: «Спартаку» не стоит покупать Пальцева за 5 млн евро

«Если “Спартак” купит Пальцева, перестану анализировать Российскую Премьер-лигу», — заявил знаменитый футбольный эксперт Александр Бубнов. По данным СМИ, «Спартак» ведет активные переговоры по трансферу защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» за 4−5 миллионов евро,

Ловчев: Заболотный — провал всей трансферной системы «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в московский клуб. 1 июля воспитанник ЦСКА Антон Заболотный перешел в «Спартак» на правах свободного агента. «Мне совершенно непонятен трансфер Заболотного в “Спартак”. Говорят: вот, он же гол забил! Ребят, это довольно средний футболист. Даже тот факт, что его когда-то вызывали в сборную… Сборная России усреднилась, там осталось мало личностей. Когда ты заявляешь, что будешь бороться за чемпионство, сюда нельзя приписывать фамилию Заболотного. Это игрок очень средних возможностей. Какой вообще Заболотный? Он может сделать команду чемпионом? Для меня это провал всей трансферной системы “Спартака”. Нонсенс!» — приводит слова Ловчева «Чемпионат».

В Италии сообщили, что «Спартак» согласовал с защитником «Торино» Коко 4-летний контракт

«Спартак» согласовал с центральным защитником «Торино» Саулем Коко контракт сроком на четыре года, сообщает Tifo Granata. По информации издания, в ближайшее время представители клубов проведут новый раунд переговоров по трансферу 26-летнего игрока.

Легенда сборной России назвал игрока «Зенита» для усиления «Спартака»

Знаменитый в прошлом футболист Андрей Канчельскис, выступавший за английские «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», итальянскую «Фиорентину» и сборную России, в комментарии для Legalbet заявил, что бразилец Вендел мог бы стать серьезным усилением для московского «Спартака».

Матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

состоится матч 2-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой». Игра начнется в 15:00 мск на стадионе «Лукойл Арена». Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Селихов: Уважаю Станковича как игрока, но как тренера — извините

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Напомним, Селихов покинул «Спартак» в январе. В середине февраля футболист стал игроком «Урала» из Екатеринбурга. В июле «Урал» продлил контракт с 31-летним вратарем на три года.

КДК РФС оштрафовал тренера «Спартака» Станковича на 10 тыс. рублей

Штраф наложен по итогам матча РПЛ с махачкалинским «Динамо». МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 10 тыс. рублей по итогам игры первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Судьи снова под огнем критики? Объясняйте, просто объясняйте!

Судья Казарцев не получил назначения на второй тур РПЛ после жалобы «Спартака». Алексей Дурново — о главной проблеме наших арбитров. Судейскими скандалами в российском футболе никого уже не удивишь. В этом сезоне первый случился сразу, без раскачки, не успела стартовать РПЛ. И вот болельщики «Спартака» жаждут расправы над Василием Казарцевым, который, кстати, не получил назначения на второй тур после работы на матче против махачкалинского «Динамо». История привычная, но не оригинальная, то же происходит и в других чемпионатах, а внедрение ВАР уменьшило число сомнительных и ошибочных решений, но панацеей не стало.

Максим Осипенко: «Балтика» в футбол-то и не играла практически

Центральный защитник московского «Динамо» Максим Осипенко прокомментировал ничью бело-голубых в домашней игре с калининградской «Балтикой» в 1-м туре РПЛ (1:1). «Не сказать, что “Балтика” удивила. Мы знали, как они будут играть против нас: длинные передачи, подбор и контратаки. В товарищеских матчах против нас так никто не играл. “Балтика” в футбол-то и не играла практически: далеко выбить мяч, борьба, отбор. Наверное, не все футболисты поняли, что будет такая игра. Из-за этого матч получился немного скомканным.Я лично понимал, как такие команды будут против нас играть. Подобных матчей будет много, когда соперник не разыгрывает, а только старается выбивать вперёд и играть на контратаках», — рассказал Осипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Спартак» отказался от аренды футболиста «Милана»

Московский «Спартак» отказался от аренды защитника «Милана» Эмерсона Рояла. Об этом сообщает Metaratings. Издание сообщает, что агенты предлагали красно-белым бесплатную аренду с необязательным правом выкупа за €10 млн, однако спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао отклонил кандидатуру бразильца, предпочтя других футболистов.

Казарцев не получил назначения на второй тур РПЛ после жалобы «Спартака»

Арбитр Казарцев после жалобы «Спартака» не получил назначения на второй тур РПЛ. МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Василий Казарцев не получил назначения на второй тур Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Бубнов высказал мнение, что Талалаев станет первым уволенным тренером в сезоне РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов считает, что Андрей Талалаев, возглавляющий калининградскую «Балтику», станет первым уволенным тренером в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Бывший футболист Александр Бубнов считает, что Андрей Талалаев, возглавляющий калининградскую «Балтику», станет первым уволенным тренером в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Эксперт сделал свой прогноз в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Кечинов: в «Спартаке» у Пальцева есть возможность вырасти в хорошего защитника

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в случае перехода в стан красно-белых может прогрессировать. Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в случае перехода в стан красно-белых может прогрессировать. Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4−5 млн.

Зайнутдинов стал ближе к переходу в «Динамо», Ахметов отправился в «Крылья Советов», а Рэшфорд — в «Барселону»

Главные трансферные новости и слухи в нашем обзоре. Что в России? «Динамо» приблизилось к трансферу Зайнутдинова Московское «Динамо» близко к договоренности с «Бешикташем» о трансфере бывшего защитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщает «РБ Спорт».
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