Премьер-лига, матч 2 тура. 26 июля 2025 года на стадионе «Лукойл Арена» в городе Москва сойдутся команды «Спартак» и «Балтика». Встреча назначена на 15:00, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.

Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Спартак» - «Балтика». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.