Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Оба гола у «Локомотива» забил Алексей Батраков (34-я минута с пенальти, 80). у «Краснодара» отличился Мозес Кобнан (90+4). Батраков реализовал пять из пяти пенальти в РПЛ и сумел забить голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву, который до этого отразил пять из шести 11-метровых в высшем дивизионе.