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Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Источник: ФК "Локомотив"

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты «Локомотива» победили действующего чемпиона страны «Краснодар» со счетом 2:1 в гостевом матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Озон-Арене».

Оба гола у «Локомотива» забил Алексей Батраков (34-я минута с пенальти, 80). у «Краснодара» отличился Мозес Кобнан (90+4). Батраков реализовал пять из пяти пенальти в РПЛ и сумел забить голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву, который до этого отразил пять из шести 11-метровых в высшем дивизионе.

В предыдущем туре «Локомотив» победил дома «Сочи» со счетом 3:0, «Краснодар» в первом туре РПЛ оказался сильнее «Пари НН» (3:0).

В следующем туре «Локомотив» 2 августа на выезде встретится с «Пари НН», а 30 июля в гостях сыграет с московским ЦСКА на групповом этапе Фонбет — Кубка России. «Краснодар» в третьем туре РПЛ дома примет столичное «Динамо», а 29 июля на своем поле проведет матч против самарских «Крыльев Советов» в кубке страны.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Михаил Галактионов
Голы
Краснодар
Дэвид Мозес Кобнан
(Эдуард Сперцян)
90+4′
Локомотив
Алексей Батраков
34′
Алексей Батраков
(Александр Руденко)
80′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
33′
98
Сергей Петров
73′
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
57′
66
Дуглас Аугусту
7
Виктор Са
74′
14
Густаво Фуртадо Сантос
77′
53
Александр Черников
73′
8
Данила Козлов
88
Никита Кривцов
57′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
90+3′
45
Александр Сильянов
19
Александр Руденко
83
Алексей Батраков
77′
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
67′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
68′
77
Илья Самошников
10
Дмитрий Воробьев
38′
73′
27
Николай Комличенко
Статистика
Краснодар
Локомотив
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
4
5
Угловые
10
1
Фолы
14
11
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти