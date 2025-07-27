«Стыдно и позорно. Не знаю, как смотреть в глаза детям». Крик души тренера «Сочи»

Это также моя вина, я беру на себя ответственность. При этом каждый из нас должен разделить её и взять вину за этот позор. Не знаю, как поступят игроки, но я отдам половину месячной зарплаты. Если это невозможно сделать по контракту, то я просто отдам её на благотворительность, потому что мы не заслуживаем таких денег.