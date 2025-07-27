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«Стыдно и позорно. Не знаю, как смотреть в глаза детям». Крик души тренера «Сочи»

Морено после 0:4 от «Акрона» призвал своих футболистов отдать часть зарплаты клубу. И пообещал сделать то же самое.

Источник: ТАСС

«Сочи» — пока что с отрывом худшая команда на старте нового сезона РПЛ. В первом туре южане держали нули на выезде к «Локомотиву», но с 81-й минуты пустили три гола. Домашняя же встреча с «Акроном» интриги не подвезла совсем — 0:3 к 13-й минуте, итоговые 0:4. И это Максим Рудаков ещё 11-метровый отразил.

Главный тренер сочинцев Роберт Морено выдал мощную тираду и извинился за происходящее в послематчевом интервью для «Матч Премьер», даже не дав задать вопросы. Этот яркий монолог точно станет классикой:

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 20:30
Сочи
0
Акрон
4

"Стыдно и позорно. Это тот день, когда я испытываю такой стыд, какой не испытывал на протяжении всей тренерской карьеры. Хочу извиниться перед клубом, сотрудниками, руководством и особенно перед нашими болельщиками.

Как я и сказал своим игрокам, десять минут в конце прошлого матча, десять минут в начале этого — это просто позор.

Мы не заслуживаем таких денег.

Футболисты должны отдать на благо клуба как минимум половину месячной зарплаты. Мы поздно начали работу на трансферном рынке. Не все футболисты тренировались и находятся в хорошей форме. Мы сегодня опозорились во всех фазах игры, и добавить здесь больше нечего.

Это также моя вина, я беру на себя ответственность. При этом каждый из нас должен разделить её и взять вину за этот позор. Не знаю, как поступят игроки, но я отдам половину месячной зарплаты. Если это невозможно сделать по контракту, то я просто отдам её на благотворительность, потому что мы не заслуживаем таких денег.

У меня нет слов, я не могу объяснить, что произошло. Не знаю, как буду смотреть в глаза семье и моим детям, которые приехали меня поддержать".

Теперь будущее испанского тренера в РПЛ крайне туманно. Означают ли результаты сочинцев и заявление Морено то, что он потерял контроль над раздевалкой? Слухи о его уходе появлялись ещё перед стыковыми встречами с «Пари НН». После общих 0:7 в двух матчах они наверняка возобновятся.

В следующем туре проще «Сочи» точно не будет.

Георгий Илющенко

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