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Футболисты Файзуллаев и Мухин покинут ЦСКА

Файзуллаев перешел в ЦСКА в 2023 году, Мухин — в 2021-м.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Узбекистанский футболист Аббосбек Файзуллаев и россиянин Максим Мухин покинут московский ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

«Файзуллаев и Мухин покидают клуб. Аббос с нами не тренируется последние дни. Мы на них не рассчитываем», — сказал Челестини.

Файзуллаеву 21 год, он выступает за московский клуб с августа 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 39 матчей в различных турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

Мухину 23 года. Он перешел в ЦСКА из «Локомотива» в 2021 году.