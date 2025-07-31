КДК РФС оштрафовал «Рубин» за скандирования болельщиков в адрес «Зенита»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал казанский «Рубин» за скандирования болельщиков в адрес петербургского «Зенита» на матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.