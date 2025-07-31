КДК РФС оштрафовал «Рубин» за скандирования болельщиков в адрес «Зенита»

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Лозанна
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1.24
X
6.59
П2
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Арис
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Араз
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X
5.18
П2
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Ракув
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3.35
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Валюр
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2.05
X
3.60
П2
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Рапид В
:
Дечич
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.50
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
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Жальгирис В
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П1
2.45
X
3.22
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
21:45
Дангеннон Свифтс
:
Вадуц
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Атлетик Э
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П1
1.48
X
4.71
П2
6.50
Футбол. Лига конференций
21:45
Флориана
:
Балкани
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.45
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Влазния
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П1
1.35
X
5.72
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
21:45
Клаксвик
:
Раднички К
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.80
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Брага
:
Левски
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1.31
X
6.08
П2
11.00
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22:00
Легия
:
Баник О
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1.50
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4.65
П2
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Хайберниан
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Мидтьюлланн
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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Эгнатия
:
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2.16
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
Александрия
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П1
1.98
X
3.72
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Сент-Джозефс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайдук С
:
Зиря
П1
X
П2

КДК РФС оштрафовал «Рубин» за скандирования болельщиков в адрес «Зенита»

Штраф составил 10 тыс. рублей.

Источник: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал казанский «Рубин» за скандирования болельщиков в адрес петербургского «Зенита» на матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

27 июля «Рубин» дома сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 2:2.

«Скандирования болельщиками “Рубина” оскорбительных выражений в адрес “Зенита”. “Рубин” оштрафован на 10 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Рубин
2:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
27.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Голы
Рубин
Велдин Ходжа
(Дмитрий Кабутов)
47′
Мирлинд Даку
(Илья Рожков)
90′
Зенит
Андрей Мостовой
11′
Матео Кассьерра
(Андрей Мостовой)
36′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
45+3′
22
Велдин Ходжа
6
Угочукву Иву
51
Илья Рожков
10
Мирлинд Даку
27
Алексей Грицаенко
46′
7
Александр Юкич
8
Богдан Йочич
46′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
86′
24
Никола Чумич
Зенит
1
Евгений Латышонок
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
53′
33
Нино
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
85′
4
Юрий Горшков
10
Максим Глушенков
46′
32
Лусиано Гонду
9
Сантос да Силва Жерсон
86′
66
Роман Вега
Статистика
Рубин
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
3
5
Угловые
7
5
Фолы
17
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти