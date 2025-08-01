«Не дурачок же Челестини». Антон Миранчук — о слухах о возможных проблемах тренера ЦСКА с выводом денег

— Обожаю игры с «Базелем». Шакири там реально делает разницу — вся команда на него играет. На другом уровне человек. Но и с таким тоже надо сочетать остальных футболистов. Так что вклад Фабио тоже большой: он всех в «Базеле» выстраивал. Интересный тренер. Все ребята в «Сьоне» спрашивали меня про его назначение в ЦСКА, о том, как он будет выводить деньги и тратить их. Я ответил, чтобы не беспокоились: все разрешится. Не дурачок же Челестини.