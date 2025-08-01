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«Не дурачок же Челестини». Антон Миранчук — о слухах о возможных проблемах тренера ЦСКА с выводом денег

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук в интервью журналисту Sport24 Александру Муйжнеку поделился мнением о работавшем в «Базеле», а ныне возглавляющем ЦСКА тренере Фабио Челестини.

Источник: РИА "Новости"

Также Миранчук признался, что его одноклубники интересовались у него насчет того, как Челестини будет работать в России в связи с санкциями. Ранее швейцарская газета Blick сообщала, что Челестини может грозить лишение свободы в Швейцарии в случае перевода денежных средств, заработанных в России, на счет европейского банка.

— Как тебе «Базель» Челестини?

— Обожаю игры с «Базелем». Шакири там реально делает разницу — вся команда на него играет. На другом уровне человек. Но и с таким тоже надо сочетать остальных футболистов. Так что вклад Фабио тоже большой: он всех в «Базеле» выстраивал. Интересный тренер. Все ребята в «Сьоне» спрашивали меня про его назначение в ЦСКА, о том, как он будет выводить деньги и тратить их. Я ответил, чтобы не беспокоились: все разрешится. Не дурачок же Челестини.