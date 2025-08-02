Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.05
П2
3.35
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.95
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ростов
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.15
Футбол. Первая лига
19:30
Чайка
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Пари Нижний Новгород
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.03
П2
1.74

Стал известен клуб, в котором, скорее всего, продолжит карьеру Миралем Пьянич

Клуб МЛС «Сент-Луис Сити» близок к подписанию контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем на правах свободного агента, сообщил журналист Том Бугер на странице в соцсети Х.

Источник: Чемпионат.com

По данным Бугера, «Сент-Луис» подпишет двухлетний контракт с 35-летним Пьяничем, используя TAM (Targeted Allocation Money), чтобы уложиться в бюджет. В следующем сезоне планируется, что зарплата боснийца вырастет и его переведут в статус DP (Designated Player).

«Сент-Луис» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции МЛС текущего сезона.

Миралем Пьянич перебрался в ЦСКА в статусе свободного агента в сентябре прошлого года. В сезоне-2024/2025 на счету экс-футболиста «Ювентуса» и «Барселоны» 25 матчей за армейцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, в которых он отметился тремя результативными передачами. Летом 2025 года Пьянич покинул ЦСКА после истечения срока действия контракта.

Узнать больше по теме
ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».
Читать дальше