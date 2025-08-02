ДСИ РФС: арбитр Сухой верно изменил решение и назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»

На 10-й минуте матча Сухой после ВАР-вмешательства и проверки момента на мониторе у поля объявил о наказании защитника «Рубина» Алексея Грицаенко пенальти за игру рукой. В том моменте казанский защитник совершил фол по неосторожности: он вместе с Максимом Глушенковым вбежал в свою штрафную площадь, оказался спиной к мячу и сыграл в него левой рукой, прервав таким образом передачу.