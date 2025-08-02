Монструозный гол Кордобы! Прибил «Динамо» в концовке — есть первое поражение Карпина

Бывает, что игра скучная, а концовка — огненная. И этот как раз тот случай! К 87-й минуте «Краснодар» вёл во второй половине по ударам 10:1 (в створ — 2:0). Но только 11-й удар хозяев вышел по-настоящему классным. Кордоба, как и в «золотом» матче сделал разницу. Джон опять создал гол из ничего. Колумбиец грамотно вышел из офсайда, открывшись под передачу Сперцяна, затем легко ушёл от свежего Зайзендаля, сместился в центр и зарядил по воротам — мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины.