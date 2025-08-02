Карпин о поражении от «Краснодара»: «Не получилось, что задумывали, прежде всего в атаке»

— Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится — узнаете. Не случится, значит, не узнаете. Говорить про довольны/недовольны, мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.