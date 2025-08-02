Карпин о поражении от «Краснодара»: «Не получилось, что задумывали, прежде всего в атаке»

— Можно, конечно, списать на травмы, потери, еще что-то. Вынужденная замена даже в этой игре Кутицкого. Пришлось выпускать Леона Зайдензаля. У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось, что задумывали, прежде всего в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать.
— Довольны трансферной кампанией? Планируются приобретения? Кого ожидаете еще?
— Хоть один тренер вам в жизни когда-то говорил, какие позиции, кого рассматривает? Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится — узнаете. Не случится, значит, не узнаете. Говорить про довольны/недовольны, мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто есть, тот есть. Надо с ними играть.
— Вы сказали, что в атаке почти ничего не получилось. Но только ли игроки атаки виноваты, что за всю игру подошли всего несколько раз.
— Конечно, не игроки атаки. Здесь нужно доставлять мяч. А если мяч не доставляют… Проблема всей команды, а не нападающего.
«Динамо» потерпело первое поражение в сезоне — 4 очка. Бело-голубые 10 августа сыграют в гостях с «Сочи» в 4-м туре РПЛ.
Мурад Мусаев
Валерий Карпин
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
87′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
35′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
74′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
80′
11
Жоау Батчи
84′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
74′
88
Никита Кривцов
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
79′
74
Даниил Фомин
13′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
76′
19
Бактиер Зайнутдинов
30
Дмитрий Александров
76′
56
Леон Зайдензаль
91
Ярослав Гладышев
62′
77
Денис Макаров
50
Александр Кутицкий
42′
76′
52
Егор Смелов
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти