Это худшая атака «Динамо» за 15 лет. У «Краснодара» не было шансов проиграть

Москвичи даже могли увезти ничью при определенном везении — не хватило совсем немного времени. Но проиграть команда Мусаева в этот вечер не могла. Разве что сама случайно забила бы в свои ворота. У «Динамо» же впереди ничего не получалось. Половина атак захлебывалась уже в зародыше, когда хозяева накрывали прессингом, вторая половина — во второй трети поля, где бело-голубые не могли найти интересных решений, неточно пасовали или утыкались с мячом в соперника.