Это худшая атака «Динамо» за 15 лет. У «Краснодара» не было шансов проиграть

Статистическая платформа Opta после окончания матча «Краснодар» — «Динамо» (1:0) перевела в цифры то, что болельщики видели своими глазами, поражаясь беспомощности москвичей в атаке:
— 3 удара;
— 0 ударов из штрафной;
— 0 ударов в створ;
— 0 угловых;
— 0,1 xG (ожидаемые голы);
— 4 касания в чужой штрафной.
В последний раз динамовцы так мало били в чемпионате России в 2011 году против «Рубина» (тоже 3). А 0 ударов из пределов штрафной у бело-голубых не было никогда за время сбора данных (с 2009 года).
Статистика-приговор.
Объяснения можно поискать. Например, такое: в лазарете Тюкавин, Бителло, Маухуб, Артур, Чавес. Это только полузащита и атака. А еще защитники Лаксальт, Осипенко, Фернандес, Майсторович. Почти целую команду можно выставить, которая будет сильнее той, что вышла на поле в Краснодаре.
Или сказать, что новый тренер Валерий Карпин пришел меньше двух месяцев назад и пока не успел перестроить «Динамо» под свое видение.
Но еще раз вернемся к статистике и констатируем: с 2009 года приходило 11 специалистов (Кобелева сменил Божович, далее — Силкин, Петреску, Черчесов, Кобелев, Калитвинцев, Хохлов, Новиков, Шварц, Йоканович, Личка), каждый перестраивал игру, имел какие-то проблемы с составом. Не раз и не два подбор футболистов был слабее того, что играл против «быков», но никогда еще команда не заканчивала матч с нулем ударов из пределов штрафной.
А еще вспомним, что и с Бителло в первых двух турах качество игры в атаке подвергалось жесткой критике как болельщиков, так и самого Карпина.
Самое интересное, что «Динамо» не упрекнешь в разгильдяйстве, недонастрое, безразличии. Нет, футболисты рубятся изо всех сил, пластаются в подкатах, ложатся под удары, не жалеют себя в стыках. За счет этого и удавалось сдерживать «быков» до 87-й минуты, когда великолепный Кордоба все же нашел возможность для своего убийственного выстрела.
Москвичи даже могли увезти ничью при определенном везении — не хватило совсем немного времени. Но проиграть команда Мусаева в этот вечер не могла. Разве что сама случайно забила бы в свои ворота. У «Динамо» же впереди ничего не получалось. Половина атак захлебывалась уже в зародыше, когда хозяева накрывали прессингом, вторая половина — во второй трети поля, где бело-голубые не могли найти интересных решений, неточно пасовали или утыкались с мячом в соперника.
После трех туров — лишь четыре очка. До сентябрьского перерыва на сборные остались встречи с «Сочи», ЦСКА, «Пари НН» и «Динамо» Мх. Довольно комфортный календарь, но с атакой Карпину надо срочно что-то делать. Иначе не обыграть и аутсайдеров.
Мурад Мусаев
Валерий Карпин
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
87′
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
35′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
74′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
80′
11
Жоау Батчи
84′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
74′
88
Никита Кривцов
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
79′
74
Даниил Фомин
13′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
76′
19
Бактиер Зайнутдинов
30
Дмитрий Александров
76′
56
Леон Зайдензаль
91
Ярослав Гладышев
62′
77
Денис Макаров
50
Александр Кутицкий
42′
76′
52
Егор Смелов
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти