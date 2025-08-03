Мамаев: глобально у российского футбола нет проблем, у нас всё прекрасно

«Главная проблема российского футбола? Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам.



Я считаю, у нас всё прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — приводит слова Мамаева Sport24.