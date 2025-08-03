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Мамаев: глобально у российского футбола нет проблем, у нас всё прекрасно

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев ответил на вопрос о главной проблеме отечественного футбола.

Источник: Чемпионат.com

«Главная проблема российского футбола? Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам.

Я считаю, у нас всё прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — приводит слова Мамаева Sport24.

Мамаев провёл 15 матчей за взрослую сборную России во всех турнирах. В этих встречах полузащитник не отметился результативными действиями. Последним клубом в карьере Мамаева стали подмосковные «Химки» (2022 год), приостановившие свою деятельность нынешним летом.