В матче «Спартака» вновь в центре внимания судьи: два пенальти в ворота красно-белых и удаление Хлусевича

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» и «Акрон» сыграли вничью Самаре — 1:1. В концовке первого тайма красно-белые остались в меньшинстве: две желтые карточки заработал Даниил Хлусевич. Кроме того, в ворота команды Деяна Станковича было назначено сразу два пенальти, один из которых реализовал Артем Дзюба. Похоже, у руководства москвичей вновь могут появиться основания для обращения в ЭСК при президенте РФС.
Удаление Хлусевича
Главный арбитр матча Павел Кукуян обратил на себя внимание уже в концовке первого тайма. На 45+1-й и 45+2-й минутах он показал защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу две желтые карточки и удалил его с поля. Красно-белые остались в меньшинстве во второй встрече подряд: матч с «Балтикой» во втором туре РПЛ (0:3) москвичи заканчивали вдевятером.
Сначала Хлусевич остановил атаку, сбив Роберто Фернандеса в центре поля, а затем наступил шипами на голеностоп Максима Болдырева. Между этими нарушениями прошло всего 69 секунд.
Первый пенальти в ворота «Спартака»
На 59-й минуте голкипер красно-белых Александр Максименко в попытке выбить мяч задел ногу все того же Болдырева. Кукуян сначала не увидел в действиях вратаря нарушения правил. Однако после проверки эпизода видеоассистентами Сергеем Ивановым и Анатолием Жабченко, а также просмотра повтора на мониторе арбитр отменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.
К счастью для «Спартака», Стефан Лончар не реализовал пенальти, пробив выше перекладины. А Максименко показал арбитру жестами, что таким образом справедливость восторжествовала.
Гол «Спартака» и второй пенальти
На 90+1-й минуте Даниил Зорин задержал Жилсона Беншимола рукой в центре поля, но Кукуян не остановил игру и не назначил штрафной. После этого «Спартак» перехватил мяч и за 20 секунд организовал атаку, завершившуюся голом Пабло Солари.
Мяч красно-белых был засчитан, а видеоассистенты не стали оспаривать решение судьи и пересматривать всю атаку москвичей.
Через две минуты Кукуян вновь назначил пенальти в ворота «Спартака». На этот раз за фол Романа Зобнина, который в штрафной неосторожно задел ногу форварда «Акрона» Беншимола при попытке сыграть в мяч. На этот раз к точке подошел Артем Дзюба и уверенно реализовал 11-метровый, сравняв счет — 1:1.
Станкович раскритиковал Хлусевича и не взял аптечку
После матча главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу подарили аптечку, что стало символической отсылкой к его словам о состоянии здоровья после матча с «Балтикой» в рамках второго тура, в котором было два удаления. Тогда тренер заявил, что уже боится за свое самочувствие, поскольку игра получилась чрезвычайно нервной. Однако на этот раз серб выглядел более спокойным.
«Спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. Я пообщался с клубным врачом, и он сказал, что я здоров как бык — еще лет 40 могу работать в таком же режиме. На самом деле, когда я говорил о здоровье, это была сатира и имелась в виду одна определенная вещь. Тем не менее спасибо вам за заботу», — пошутил Станкович и не стал забирать подарок с собой, оставив его в Тольятти для других команд РПЛ, приезжающих в гости к «Акрону».
Кроме того, тренер раскритиковал Хлусевича за недисциплинированность на поле. «Оба фола получили справедливую оценку. Я не знаю, возможно ли вообще на таком уровне зарабатывать две желтые карточки за такой короткий промежуток времени. Может, для кого-то это нормально, но я это нормальным не считаю. На таком уровне это недопустимо!» — заявил специалист.
Алексей Буланов