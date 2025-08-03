В матче «Спартака» вновь в центре внимания судьи: два пенальти в ворота красно-белых и удаление Хлусевича

«Спасибо, что беспокоитесь о моем здоровье. Я пообщался с клубным врачом, и он сказал, что я здоров как бык — еще лет 40 могу работать в таком же режиме. На самом деле, когда я говорил о здоровье, это была сатира и имелась в виду одна определенная вещь. Тем не менее спасибо вам за заботу», — пошутил Станкович и не стал забирать подарок с собой, оставив его в Тольятти для других команд РПЛ, приезжающих в гости к «Акрону».