46′ Замены у «Спартака». Игорь Дмитриев вышел на поле.

45+5′ Первый тайм окончен! В целом равный отрезок у нас получился. «Спартак» больше владел мячом, но моментов у ворот «Акрона» имел немного. Хозяева же больше играли на контратаках и местами смотрелись опаснее красно-белых, но также гола не забили. В конце тайма Хлусевич получил две желтые карточки за две минуты и оставил «Спартак» в меньшинстве. Ждём второй тайм.

45+5′ Дзюба протащил мяч к штрафной, выдал пас на правый фланг, но получилось неудачно — мяч улетел к бровке.

45+4′ Замена у «Спартака». Даниил Денисов вышел на поле вместо Угальде.

45+5′ Замена в команде Спартак М уходит Манфред Угальде выходит Даниил Денисов

45+4′ Савичев мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета ушёл на угловой.

45+2′ И тут же Хлусевич получает вторую жёлтую карточку! Заступил он на ногу Болдыреву и это фол! «Спартак» остаётся в меньшинстве во втором матче подряд.

45+2′ Вторая желтая карточка Даниил Хлусевич ( Спартак М )

45+1′ Хлусевич потерял мяч на правом фланге, а потом сорвал быструю атаку «Акрона» фолом и получил предупреждение.

45+1′ Желтая карточка Даниил Хлусевич ( Спартак М )

45+1′ Главный арбитр добавил четыре минуты ко времени первого тайма.

45′ Марат Бокоев получил жёлтую карточку за то, что навалился на Гарсию в центре поля.

45′ Желтая карточка Марат Бокоев ( Акрон )

44′ По ожидаемым голам — 0,86 на 0,15 в пользу «Спартака», по ударам в створ — 1:0 также в пользу москвичей.

42′ Пестряков классно пробил издали, получилось не сильно, но технично. Закручивал мяч он в «девятку» ворот Максименко, но немного не попал в створ!

40′ Около пяти минут осталось играть в первом тайме. 67% на 33% по владению в пользу подопечных Деяна Станковича.

39′ Фернандес с левого фланга пытался навесить в штрафную «Спартака», но передача сорвалась и Литвинов отбил мяч.

37′ Вновь немного ошибается Хлусевич на правом фланге и долгая атака «Спартака» заканчивается — Даниил упустил мяч за бровку.

35′ Дзюба классно отдал пас пяткой в штрафную «Спартака» на Джурасовича, который немного не успел к мячу на левом фланге! Максименко был первым!

34′ Джаковац мягко пробил со штрафного, но попал в голову игрока, стоящего в стенке, и мяч вылетел в центр поля.

33′ Дзюба здорово поборолся у ворот «Спартака» и заработал очень опасный стандарт на границе штрафной! Мяч установлен практически по центру.

32′ Вновь ошибается Максименко с передачей и мяч улетает за бровку у штрафной «Спартака».

30′ Стандарт у ворот хозяев ничем опасным не завершился и владение мячом перешло к «Акрону».

30′ Барко мощно пробил со штрафного, но попал в стену и будет угловой у ворот «Акрона».

29′ Барко заработал стандарт у штрафной «Акрона» после фола Джаковаца, который уже имеет жёлтую карточку.

28′ Джаковац перехватил мяч у штрафной гостей, быстро отдал пас в центр, но получилось совсем неточно.

27′ Фернандес с левого фланга прострелил в штрафную «Спартака», где его партнёров не оказалось от слова «совсем».

25′ Прошёл прохладительный перерыв у нас во встрече и с мячом футболисты «Акрона».

23′ Гудиев ошибся на выходе после подачи Барко с углового, но игрок «Спартака» не смог пробить в пустые ворота «Акрона»!

23′ Барко неплохо отдал пас на Угальде в штрафную «Акрона», где Манфред заработал угловой.

22′ Хлусевич с правого фланга пытался прострелить в штрафную, но вышло неудачно — мяч хозяева выбили.

20′ Гарсия с угла штрафной мощно пробил обводящим ударом — Бокоев заблокировал выстрел грудью!

19′ Вновь хозяева идут в прессинг и это работает — спартаковцы теряют мяч во время передачи.

18′ Литвинов продолжит матч, но временно ушёл за бровку, где ему по-прежнему оказывают помощь.

17′ А теперь на газоне лежит Литвинов после стыка с Джурасовичем. Помощь оказывают врачи «Спартака».

16′ Умяров сфолил на половине поля «Акрона» и сам получил небольшое повреждение, но встречу продолжает.

14′ Максименко ошибся при передаче, но Болдырев в штрафной «Спартака» не смог воспользоваться моментом и будет удар от ворот гостей.

12′ «Спартак» долго контролировал мяч, но Хлусевич на правом фланге сфолил и владение перешло к хозяевам.

11′ Болдырев вновь навесил на Дзюбу, который боролся в центре штрафной «Спартака», но прежде залез в положении «вне игры».

10′ 57% на 43% по владению мячом в пользу красно-белых в первые 10 минут встречи.

9′ Первый удар в створ ворот в исполнении Гарсии — Ливай пробежал по правому флангу в штрафную хозяев и пробил низом — Гудиев забирает мяч себе.

8′ Долгая затяжная атака от хозяев завершилась подачей на Дзюбу, который выиграл единоборство наверху, но пробить не удалось — мяч отскочил к гостям.

6′ Барко навесил с углового на правом фланге — Литвинов головой пробил по воротам, но попал в игрока «Акрона»!

5′ Джаковац получил жёлтую карточку за жёсткий подкат на Мартинсе в центре поля.

5′ Желтая карточка Ифет Джаковац ( Акрон )

4′ Высокий прессинг демонстрируют хозяева, но «Спартак» выходит из-под него и развивает атаку.

2′ Хороший момент был у «Спартака»! Гарсия простреливал в опасной близости от ворот «Акрона», но хозяева выбили мяч.

2′ Продолжит встречу Угальде, но чуть позже. За бровкой пока что форвард московского клуба.

1′ И на первых секундах Угальде получил повреждение в стыке с Бокоевым. Пауза во встрече.

1′ Встреча «Акрон» — «Спартак» стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты «Спартака»!

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