Премьер-лига, матч 3 тура. 3 августа 2025 года на стадионе «Солидарность Самара Арена» в городе Самара сойдутся команды «Акрон» и «Спартак». Встреча назначена на 13:30, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Акрон» - «Спартак». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
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Замены у «Спартака». Игорь Дмитриев вышел на поле.
Первый тайм окончен! В целом равный отрезок у нас получился. «Спартак» больше владел мячом, но моментов у ворот «Акрона» имел немного. Хозяева же больше играли на контратаках и местами смотрелись опаснее красно-белых, но также гола не забили. В конце тайма Хлусевич получил две желтые карточки за две минуты и оставил «Спартак» в меньшинстве. Ждём второй тайм.
Дзюба протащил мяч к штрафной, выдал пас на правый фланг, но получилось неудачно — мяч улетел к бровке.
Замена у «Спартака». Даниил Денисов вышел на поле вместо Угальде.
Замена в команде Спартак М уходит Манфред Угальде выходит Даниил Денисов
Савичев мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч после рикошета ушёл на угловой.
И тут же Хлусевич получает вторую жёлтую карточку! Заступил он на ногу Болдыреву и это фол! «Спартак» остаётся в меньшинстве во втором матче подряд.
Вторая желтая карточка Даниил Хлусевич (Спартак М)
Хлусевич потерял мяч на правом фланге, а потом сорвал быструю атаку «Акрона» фолом и получил предупреждение.
Желтая карточка Даниил Хлусевич (Спартак М)
Главный арбитр добавил четыре минуты ко времени первого тайма.
Марат Бокоев получил жёлтую карточку за то, что навалился на Гарсию в центре поля.
Желтая карточка Марат Бокоев (Акрон)
По ожидаемым голам — 0,86 на 0,15 в пользу «Спартака», по ударам в створ — 1:0 также в пользу москвичей.
Пестряков классно пробил издали, получилось не сильно, но технично. Закручивал мяч он в «девятку» ворот Максименко, но немного не попал в створ!
Около пяти минут осталось играть в первом тайме. 67% на 33% по владению в пользу подопечных Деяна Станковича.
Фернандес с левого фланга пытался навесить в штрафную «Спартака», но передача сорвалась и Литвинов отбил мяч.
Вновь немного ошибается Хлусевич на правом фланге и долгая атака «Спартака» заканчивается — Даниил упустил мяч за бровку.
Дзюба классно отдал пас пяткой в штрафную «Спартака» на Джурасовича, который немного не успел к мячу на левом фланге! Максименко был первым!
Джаковац мягко пробил со штрафного, но попал в голову игрока, стоящего в стенке, и мяч вылетел в центр поля.
Дзюба здорово поборолся у ворот «Спартака» и заработал очень опасный стандарт на границе штрафной! Мяч установлен практически по центру.
Вновь ошибается Максименко с передачей и мяч улетает за бровку у штрафной «Спартака».
Стандарт у ворот хозяев ничем опасным не завершился и владение мячом перешло к «Акрону».
Барко мощно пробил со штрафного, но попал в стену и будет угловой у ворот «Акрона».
Барко заработал стандарт у штрафной «Акрона» после фола Джаковаца, который уже имеет жёлтую карточку.
Джаковац перехватил мяч у штрафной гостей, быстро отдал пас в центр, но получилось совсем неточно.
Фернандес с левого фланга прострелил в штрафную «Спартака», где его партнёров не оказалось от слова «совсем».
Прошёл прохладительный перерыв у нас во встрече и с мячом футболисты «Акрона».
Гудиев ошибся на выходе после подачи Барко с углового, но игрок «Спартака» не смог пробить в пустые ворота «Акрона»!
Барко неплохо отдал пас на Угальде в штрафную «Акрона», где Манфред заработал угловой.
Хлусевич с правого фланга пытался прострелить в штрафную, но вышло неудачно — мяч хозяева выбили.
Вновь хозяева идут в прессинг и это работает — спартаковцы теряют мяч во время передачи.
Литвинов продолжит матч, но временно ушёл за бровку, где ему по-прежнему оказывают помощь.
А теперь на газоне лежит Литвинов после стыка с Джурасовичем. Помощь оказывают врачи «Спартака».
Умяров сфолил на половине поля «Акрона» и сам получил небольшое повреждение, но встречу продолжает.
Максименко ошибся при передаче, но Болдырев в штрафной «Спартака» не смог воспользоваться моментом и будет удар от ворот гостей.
«Спартак» долго контролировал мяч, но Хлусевич на правом фланге сфолил и владение перешло к хозяевам.
Болдырев вновь навесил на Дзюбу, который боролся в центре штрафной «Спартака», но прежде залез в положении «вне игры».
57% на 43% по владению мячом в пользу красно-белых в первые 10 минут встречи.
Первый удар в створ ворот в исполнении Гарсии — Ливай пробежал по правому флангу в штрафную хозяев и пробил низом — Гудиев забирает мяч себе.
Долгая затяжная атака от хозяев завершилась подачей на Дзюбу, который выиграл единоборство наверху, но пробить не удалось — мяч отскочил к гостям.
Барко навесил с углового на правом фланге — Литвинов головой пробил по воротам, но попал в игрока «Акрона»!
Джаковац получил жёлтую карточку за жёсткий подкат на Мартинсе в центре поля.
Желтая карточка Ифет Джаковац (Акрон)
Высокий прессинг демонстрируют хозяева, но «Спартак» выходит из-под него и развивает атаку.
Хороший момент был у «Спартака»! Гарсия простреливал в опасной близости от ворот «Акрона», но хозяева выбили мяч.
Продолжит встречу Угальде, но чуть позже. За бровкой пока что форвард московского клуба.
И на первых секундах Угальде получил повреждение в стыке с Бокоевым. Пауза во встрече.
Встреча «Акрон» — «Спартак» стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты «Спартака»!
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У «Спартака» снова удаление! Хлусевич получил две жёлтых карточки за минуту! LIVE
Жедсон Фернандеш – новичок «Спартака»! Причём новичок не простой, а самый дорогой в истории московского клуба. Ради кого красно-белые бьют свой трансферный рекорд и отдают € 20+5 млн? Рассказываем в этом материале.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Акрон» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск.
Также состоятся встречи «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат» и «Балтика» — «Оренбург». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Акрон» — «Спартак», «Балтика» — «Оренбург», «Зенит» — ЦСКА и «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат».
Согласно заключению комиссии, в момент нарушения правил футболист «Балтики» находился в офсайде. МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление бразильского полузащитника московского «Спартака» Маркиньоса в матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Владислав Саусь находился в офсайде, который ассистент ошибочно не зафиксировал, поэтому бразильский полузащитник не мог сорвать перспективную атаку, решила экспертно-судейская комиссия РФС. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным удаление полузащитника московского «Спартака» Маркиньоса в матче второго тура РПЛ с калининградской «Балтикой». Об этом сообщается на сайте РФС.
Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение главного судьи матча Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой» (0:3) Сергея Карасёва об удалении с поля форварда красно-белых Антона Заболотного за нарушение на защитнике соперника Мингияне Бевееве. Эпизод произошёл на восьмой минуте встречи.
Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе португальца Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак», а также оценил целесообразность потраченных на него средств. «Обоснованно ли платить за Жедсона больше € 20 млн? Вы “Спартаку” позвоните, спросите. При чём здесь я? Чужие деньги считать ни мне, ни вам, я думаю, не надо. Давайте вот так. У людей есть средства, и они их тратят. Если эти деньги законным путём были добыты, почему мы должны кого-то осуждать или что-то советовать?
«Спартак» связался с «Фенербахче» по поводу трансфера 30-летнего центрального защитника Александера Джику. Турецкий клуб готов отпустить футболиста. Об этом сообщает Sabah. По информации источника, жёлто-тёмно-синие оценивает игрока в € 6 млн. На текущий момент между сторонами идёт переговорный процесс. Подчёркивается, что красно-белые готовы удовлетворить требование Джику о заработной плате в € 2 млн в год.
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится в воскресенье, 3 августа. Также специалист высказался об отношении нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы к этой встрече.
Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о своём игровом номере, который он выбрал в московском клубе. Напомним, португалец будет играть под 83 номером. «Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой потому, что он многое значит лично для меня. Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то номер, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим», — приводит слова Фернандеша официальный сайт московского клуба.
Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш заявил, что не смотрел ставшее популярным видео его побега от журналистов по прилете в Москву. В интернете завирусилось видео, на котором Фернандеш в сопровождении сотрудников «Спартака» убегает от журналистов после приземления в аэропорту Внуково.
Накануне португальский полузащитник Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из турецкого «Бешикташа», став самой дорогой покупкой в истории красно-белых. «Привет, красно-белые. Я Жедсон Фернандеш. Я рад играть за “Спартак”. Вперед, давай», — сказал 26-летний португалец в видеоролике.
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура Мир РПЛ. Список судей, которые будут обслуживать матчи 3-го тура РПЛ, опубликован на сайте РФС. 2 августа (суббота) «Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.
Специалист по турецкому футболу комментатор Эльвин Керимов считает, что рядом с новичком «Спартака» Жедсоном должен играть классический опорник-разрушитель. — Что-то настораживает в игре Жедсона? — Считаю, рядом с ним должен играть классический опорник-разрушитель. Потому что, как заметил выше, Жедсон все время рискует. Да, португалец дает большой объем, много мячей отбирает, выносливый. Но играет на грани риска. Это часто может приводить к потерям. Его надо, конечно, страховать. Есть ли в «Спартаке» сейчас такой опорник?
Превью 3-го тура РПЛ. «Зенит» — ЦСКА: новые герои Даже интересно, будет ли Сергей Семак настраивать команду на матч, делая отсылки к обидному вылету в финале Пути РПЛ Кубка России в мае этого года. Тогда «Зенит» упустил добытое в первом матче преимущество в два мяча и проиграл в серии пенальти. Как итог — сезон завершился без титулов. Трансферы Жерсона и Веги должны дать команде буст на новый сезон. Нет сомнений, что еще парочку подписаний до конца трансферного окна «Зенит» оформит.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что нынешний сезон РПЛ может стать для него последним. «Опасаетесь, что это мой последний сезон в РПЛ? Скорее всего, да, есть такое. Но пока, тьфу-тьфу, чувствую себя великолепно. Если честно, прямо наслаждаюсь этим моментом. Спасибо медицинскому и тренерскому штабам “Акрона”, они меня подводят к матчам идеально. К каждой игре подхожу в хорошей физической форме.На сколько по физической форме себя ощущаю? У нас очень тяжелый тренировочный процесс. Понятно, что я беру в определенные моменты паузы. Возраст позволяет хорошо чувствовать свое тело. Не знаю… Если считать по 10-балльной системе, то поставлю восемь, наверное. Сейчас могу себя ощущать.Так много я никогда не подтягивался, столько никогда не делал работы в зале (Улыбается). Вы знаете, я все время в голодном состоянии, все время хочу есть. Постоянная борьба с весом — интересная вещь», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».
Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев рассказал, почему решил перейти в московский клуб. — Почему не пошли в «Спартак», а предпочли «Динамо»? — Пообщался с родителями. Приняли решение идти в «Динамо», — цитирует Сергеева «РБ Спорт».
Пресс-служба «Спартака» опубликовала текст письма легенды клуба Егора Титова новичку красно-белых Жедсону Фернандешу. Ранее клуб опубликовал видео первого дня 26-летнего португальца в «Спартаке», в которое попал эпизод с вручением новичку письма Титова.
Тольяттинский клуб сообщил об изменениях в руководстве. Алексей Власов покинул пост генерального директора «Акрона», который занимал на протяжении последних четырех лет. Его место займет Константин Клюшев, который последние 10 месяцев был исполнительным директором клуба.
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Португальский полузащитник стал самым дорогим трансфером в истории красно-белых. Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе португальского полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа». Контракт с 26-летним игроком подписан до 2029 года.