Раков страдает лудоманией: именно это стало причиной аренды форварда в «Крылья Советов»

По данным источника, несколько лет назад, когда его зарплата в московском клубе выросла до 1 миллиона рублей, футболист увлекся ставками, а иногда даже брал от 15 тысяч рублей микрозаймов. По словам окружения форварда, игрок занимал и у них тоже.