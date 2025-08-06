Раков страдает лудоманией: именно это стало причиной аренды форварда в «Крылья Советов»

По данным источника, несколько лет назад, когда его зарплата в московском клубе выросла до 1 миллиона рублей, футболист увлекся ставками, а иногда даже брал от 15 тысяч рублей микрозаймов. По словам окружения форварда, игрок занимал и у них тоже.
Не так давно эта информация дошла до руководства «Локомотива», в результате чего было принято решение отдать его в годичную аренду в Самару в качестве воспитательных мер. Как утверждает издание, в «Крыльях Советов» 20-летний футболист зарабатывает около 1,5 миллиона рублей в месяц.
Раков после 3-х туров возглавляет список бомбардиров РПЛ, имея в активе 4 гола.
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
2.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 9577 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Магомед Адиев
Голы
Ростов
Егор Голенков
(Мохаммад Мохеби)
66′
Крылья Советов
Вадим Раков
(Кирилл Печенин)
11′
Сергей Божин
(Вадим Раков)
56′
Вадим Раков
(Николай Рассказов)
74′
Максим Витюгов
(Николай Рассказов)
84′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
87
Андрей Лангович
33′
18
Константин Кучаев
5
Данила Прохин
69
Егор Голенков
4
Виктор Мелехин
64′
76′
40
Илья Вахания
57
Илья Жбанов
58′
6
Александр Тарасов
10
Кирилл Щетинин
58′
8
Алексей Миронов
86′
62
Иван Комаров
58′
99
Тимур Сулейманов
88′
9
Мохаммад Мохеби
81′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
4
Александр Солдатенков
47
Сергей Божин
7
Вадим Раков
6
Сергей Бабкин
9
Алексей Сутормин
63′
15
Николай Рассказов
90+2′
2
Кирилл Печенин
78′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
78′
19
Иван Олейников
26
Джимми Марин
63′
8
Максим Витюгов
14
Михайло Баньяц
56′
22
Фернандо Костанца
Статистика
Ростов
Крылья Советов
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
3
4
Угловые
2
2
Фолы
13
11
Офсайды
3
7
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти