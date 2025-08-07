«Пари НН» проведет домашний матч пятого тура РПЛ в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграет домашний матч пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против махачкалинского «Динамо» на «Мордовия-Арене» в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На домашней арене клуба из Нижнего Новгорода проводится ремонт. Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ранее выразил надежду на то, что уже в сентябре команда сможет сыграть на своем поле.
«Мордовия-Арена» временно станет домашним стадионом команды на период ремонтных работ на «Совкомбанк-Арене». В Саранске пройдут несколько матчей «Пари НН», включая кубковые", — говорится в заявлении клуба из Нижнего Новгорода.
Встречу пятого тура против махачкалинского «Динамо» футболисты «Пари НН» проведут 18 августа.
Ранее пресс-служба «Пари НН» сообщила, что домашний матч второго тура «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу против «Ростова» команда проведет в Екатеринбурге. В первом туре РПЛ «Пари НН» проводил домашний матч против «Краснодара» (0:3) в Казани, домашнюю встречу третьего тура команда провела в Грозном против московского «Локомотива» (2:3).
5 августа «Мордовия-Арена» впервые за долгое время приняла матч Кубка России. Саранский «Шумбрат» со счетом 2:3 уступил «Кристалл МЭЗТ» из Борисоглебска, на стадионе присутствовали 17 388 болельщиков.