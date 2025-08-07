КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 40 тыс. рублей по итогам матча с «Ростовом»

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 40 тыс. рублей московский «Спартак» за скандирования оскорбительных выражений болельщиками в матче первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против «Ростова». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.