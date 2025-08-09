Ричмонд
Станкович признал, что «Спартак» находится в кризисе

В субботу команда проиграла «Локомотиву» со счетом 2:4 в матче РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» находится в кризисе, прежде всего это выражается в результатах команды. Об этом журналистам заявил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Спартак» в гостях проиграл «Локомотиву» со счетом 2:4 в матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первая часть была хорошая, я не видел каких-то проблем. Мы контролировали игру. Возможно, не очень хорошая была финальная треть. Если бы мне сказали, что этот матч закончится 4:2, я бы не поверил», — сказал Станкович.

«Естественно, мы знали их стандарты, изучали, работали над этим. Ситуация непростая, но мы должны выходить из нее вместе. Кризис игровой? Может быть, но прежде всего кризис результата», — заключил главный тренер красно-белых.

«Спартак» потерял очки в третьей игре подряд, подопечные Станковича идут на 11-й строчке, имея в активе 4 очка после 4 встреч. Это худший старт красно-белых с 2011 года, тогда «Спартак» на отрезке в четыре тура показал аналогичный результат, после чего с поста главного тренера был уволен Валерий Карпин.