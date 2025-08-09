Станкович ответил на вопрос об отставке из «Спартака» после неудач в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил журналистам, что ему нет дела до слухов о возможной отставке после неудачного начала сезона.
«Спартак» 9 августа в 4-м туре РПЛ проиграл «Локомотиву» со счетом 2:4.
«Мне нет никакого дела [до слухов]. Есть два вида тренера: тот, кого уволили, и тот, кто будет уволен. Есть и третий вид: те, кто может уйти сам. Поэтому подумайте сами, к какому виду я отношусь», — цитирует Станковича «Матч ТВ».
По словам Станковича, у него не было разговора с руководством клуба в связи с неудачными результатами. «Вам должно быть стыдно, что вы пишите ложь. Я люблю критику, но вам должно быть стыдно», — добавил тренер.
Станкович заявил, что сдаваться не собирается. «Это мне не свойственно. Давление всегда было, есть и будет. Я продолжаю работать. Мы набрали всего четыре очка. Возникают вопросы, они есть у меня в первую очередь к себе. Мы должны преодолевать эту ситуацию вместе шаг за шагом. У нас прекрасная команда», — отметил тренер.
«Спартак» с четырьмя очками расположился на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» выдали худший старт сезона с 2011 года — тогда тоже было четыре очка в четырех турах, после чего был уволен Валерий Карпин.