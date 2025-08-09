Станкович ответил на вопрос об отставке из «Спартака» после неудач в РПЛ

Станкович заявил, что сдаваться не собирается. «Это мне не свойственно. Давление всегда было, есть и будет. Я продолжаю работать. Мы набрали всего четыре очка. Возникают вопросы, они есть у меня в первую очередь к себе. Мы должны преодолевать эту ситуацию вместе шаг за шагом. У нас прекрасная команда», — отметил тренер.