Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.31
X
4.00
П2
1.84
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.45
П2
5.23
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Футболист ЦСКА Лукин рассказал об изменениях в игре команды при Челестини

Защитник отметил, что команда стала играть в более атакующий футбол.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА при главном тренере Фабио Челестини стали играть в более атакующий футбол с высокой линией обороны. Об этом ТАСС рассказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня.

«Конечно, я очень благодарен Фабио за доверие, он дает мне играть, дает проявлять себя, я готов отдавать себя на 120 процентов — за команду, за тренера, за фанатов, — сказал Лукин. — Буду делать все возможное, конечно, я очень рад приносить пользу, когда команда побеждает, для меня это двойное удовольствие».

«При Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный с высокой линией обороны», — добавил Лукин.