Футболист ЦСКА Лукин рассказал об изменениях в игре команды при Челестини

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА при главном тренере Фабио Челестини стали играть в более атакующий футбол с высокой линией обороны. Об этом ТАСС рассказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.
Челестини возглавил ЦСКА 20 июня.
«Конечно, я очень благодарен Фабио за доверие, он дает мне играть, дает проявлять себя, я готов отдавать себя на 120 процентов — за команду, за тренера, за фанатов, — сказал Лукин. — Буду делать все возможное, конечно, я очень рад приносить пользу, когда команда побеждает, для меня это двойное удовольствие».
«При Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный с высокой линией обороны», — добавил Лукин.