Сычев: футболисту «Локомотива» Батракову для отъезда за границу нужно «обрасти мясом»

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову для отъезда за границу нужно адаптироваться ко взрослому футболу, так как там сразу с него спросят за результат. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев.
20-летний Батраков оформил хет-трик в домашнем матче четвертого тура Мир — Российской премьер-лиги со «Спартаком» (4:2).
«Как у нас говорят, нужно обрасти мясом, адаптироваться ко взрослому футболу и только потом уезжать за границу, где будет строгий спрос, по головке не станут гладить. Нужно сразу будет давать результат, а это для молодого футболиста непросто», — сказал Сычев.