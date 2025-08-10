Сычев: футболисту «Локомотива» Батракову для отъезда за границу нужно «обрасти мясом»

«Как у нас говорят, нужно обрасти мясом, адаптироваться ко взрослому футболу и только потом уезжать за границу, где будет строгий спрос, по головке не станут гладить. Нужно сразу будет давать результат, а это для молодого футболиста непросто», — сказал Сычев.