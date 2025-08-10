Ричмонд
Сычев считает, что пока рано говорить о кризисе в «Спартаке»

Команда набрала четыре очка в четырех матчах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Делать выводы об игре «Спартака» пока рано, несмотря на слабый старт команды. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сычев.

Ранее «Спартак» проиграл в четвертом туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотиву» (2:4). Команда набрала четыре очка в первых четырех турах, что является для нее антирекордом. После матча главный тренер «Спартака» Деян Станкович намекнул, что может покинуть свой пост.

«Посмотрим по результатам на дистанции. Пока не вижу кризиса у “Спартака”, состав у него хороший, все нужно привести к общему знаменателю. Думаю, Станкович на это способен, раз его продлили», — сказал Сычев.

В следующем матче 12 августа «Спартак» в Фонбет — Кубке России примет махачкалинское «Динамо», а в чемпионате 16 августа дома сыграет с «Зенитом».