Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.50
П2
1.06
Футбол. Премьер-лига
18:00
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.15
П2
1.72
Футбол. Первая лига
18:30
Ротор
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.26
П2
5.09
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.98
П2
4.65
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич является одним из основных кандидатов на пост наставника московского «Спартака» в случае ухода Деяна Станковича. Имя серба назвал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

По информации источника, работа по Ивичу, который сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ, уже идет. «Его вполне реально выкупить. Серб обладает чемпионским опытом в Греции и Израиле, свободно владеет английским, готов к жизни в Москве», — заявил Карпов.

Ранее стало известно о начале поиска «Спартаком» нового главного тренера. Говорилось о переговорах со специалистами из топ-5 европейских чемпионатов.

С мая прошлого года «Спартак» возглавляет Станкович. В нынешнем сезоне команда набрала 4 очка в стартовых четырех турах Российской премьер-лиги (РПЛ) и находится на 11-м месте.