Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

По информации источника, работа по Ивичу, который сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ, уже идет. «Его вполне реально выкупить. Серб обладает чемпионским опытом в Греции и Израиле, свободно владеет английским, готов к жизни в Москве», — заявил Карпов.